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    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей квалифицировали как диверсию

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich
    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей квалифицировали как диверсию

    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей квалифицировали как диверсию

    Взрывы на складе боеприпасов под Винницей квалифицировали как диверсию
  • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich

    • Военная прокуратура Украины квалифицировала пожар и взрывы на складе с боеприпасами вблизи Калиновки Винницкой области как диверсию. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

    Елена Гитлянская: «Военная прокуратура Южного региона внесла в ЕРДР уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса — это диверсия».

    Она добавила, что сотрудники СБУ войдут в состав группы, которая будет заниматься расследованием инцидента, передает УНИАН.

    Внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков со своей стороны заявил, что диверсию могли осуществить с помощью беспилотного летательного аппарата.

    Между тем произошедшее прокомментировали в российском Совфеде. По словам сенатора Алексея Пушкова, на Украине взрываются не только склады.

    Алексей Пушков: «Что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию. Но взрываются не только склады — взорваны законность и система управления страной».




    смотретьОсколки снарядов с горящего под Винницей арсенала подожгли несколько домов
    Осколки снарядов с горящего под Винницей арсенала подожгли несколько домов
    Ранее сообщалось, что ближайшие к горящему арсеналу автомобильные и железные дороги перекрыты, в радиусе 50 километров закрыто воздушное пространство. Из опасной зоны эвакуированы 30 тысяч человек. Поезда с Украины идут в Москву с опозданием.

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