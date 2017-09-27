Взрывы на складе боеприпасов под Винницей квалифицировали как диверсию

Военная прокуратура Украины квалифицировала пожар и взрывы на складе с боеприпасами вблизи Калиновки Винницкой области как диверсию. Об этом сообщила
пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Елена Гитлянская: «Военная прокуратура Южного региона внесла в ЕРДР уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса — это диверсия».
Она добавила, что сотрудники СБУ войдут в состав группы, которая будет заниматься расследованием инцидента, передает УНИАН.
Внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков со своей стороны заявил, что диверсию могли осуществить с помощью беспилотного летательного аппарата.
Между тем произошедшее прокомментировали в российском Совфеде. По словам сенатора Алексея Пушкова, на Украине взрываются не только склады.
Алексей Пушков: «Что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию. Но взрываются не только склады — взорваны законность и система управления страной».
Ранее сообщалось, что ближайшие к горящему арсеналу автомобильные и железные дороги перекрыты, в радиусе 50 километров закрыто воздушное пространство. Из опасной зоны эвакуированы 30 тысяч человек. Поезда с Украины идут в Москву с опозданием.
Она добавила, что сотрудники СБУ войдут в состав группы, которая будет заниматься расследованием инцидента, передает УНИАН.
Внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков со своей стороны заявил, что диверсию могли осуществить с помощью беспилотного летательного аппарата.
Между тем произошедшее прокомментировали в российском Совфеде. По словам сенатора Алексея Пушкова, на Украине взрываются не только склады.
Алексей Пушков: «Что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию. Но взрываются не только склады — взорваны законность и система управления страной».
Что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию. Но взрываются не только склады — взорваны законность и система управления страной— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 сентября 2017 г.
Ранее сообщалось, что ближайшие к горящему арсеналу автомобильные и железные дороги перекрыты, в радиусе 50 километров закрыто воздушное пространство. Из опасной зоны эвакуированы 30 тысяч человек. Поезда с Украины идут в Москву с опозданием.
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