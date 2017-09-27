Под Винницей из-за горящих складов эвакуируют целые села

Полиция и национальная гвардия Украины проводят эвакуацию населения в районе военной части под Винницей, где горят и взрываются склады с боеприпасами.
Из опасной зоны вывозят жителей села Калиновка и соседних сел. Эвакуированы работники железнодорожных станций Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская и разъезд Сальницкий. Из-за ЧП 14 поездов курсируют по измененному маршруту, сообщает «Интерфакс».
Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Закрыто движение на автодороге государственного значения М21 Житомир — Могилёв-Подольский, сообщает РИА Новости.
По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место ЧП направился глава Генштаба Украины.
Пожар на складах в селе Калиновка начался около 22:30. По данным СМИ, там хранятся в том числе ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Власти Винницы заявили, что территория города не попадает в зону поражения от взрывов боеприпасов.
Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Закрыто движение на автодороге государственного значения М21 Житомир — Могилёв-Подольский, сообщает РИА Новости.
По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место ЧП направился глава Генштаба Украины.
Пожар на складах в селе Калиновка начался около 22:30. По данным СМИ, там хранятся в том числе ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Власти Винницы заявили, что территория города не попадает в зону поражения от взрывов боеприпасов.
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