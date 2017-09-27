Осколки снарядов с горящего под Винницей арсенала подожгли несколько домов

Огонь на территории арсенала военной части в Калиновке Винницкой области в общей сложности охватил 10% складов, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.
Пожар начался поздно вечером 26 сентября. Разбуженные грохотом местные жители вначале решили, что это землетрясение, но, выбежав на улицу, увидели за десятки километров зарево и следы разлетающихся снарядов.
По последним данным, эвакуировано 30 тысяч человек. Ближайшие к арсеналу автомобильные и железные дороги перекрыты, в радиусе 50 километров закрыто воздушное пространство.
Из-за попадания осколков загорелись несколько жилых домов. Они падают, как рассказали очевидцы, даже в самой Виннице. Есть пострадавшие. В Генштабе сообщили, что подразделения ГСЧС ликвидировали пожар в четырех жилых домах, загоревшихся из-за попадания фрагментов боеприпасов.
Местная пресса пишет, что на складе хранятся почти 200 тысяч тонн боеприпасов, в том числе для систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». В Винницу прибыл премьер Владимир Гройсман. Он заявил, что причиной пожара могли стать «внешние факторы». МЧС Украины отчитывается, что огонь тушат больше тысячи человек.
Это уже четвертый подобный инцидент с начала года. На прошлой неделе загорелся военный склад возле Мариуполя. Главная версия — поджог. А ранее на воздух взлетели базы боеприпасов в Балаклее и Сватово.
По последним данным, эвакуировано 30 тысяч человек. Ближайшие к арсеналу автомобильные и железные дороги перекрыты, в радиусе 50 километров закрыто воздушное пространство.
Из-за попадания осколков загорелись несколько жилых домов. Они падают, как рассказали очевидцы, даже в самой Виннице. Есть пострадавшие. В Генштабе сообщили, что подразделения ГСЧС ликвидировали пожар в четырех жилых домах, загоревшихся из-за попадания фрагментов боеприпасов.
Местная пресса пишет, что на складе хранятся почти 200 тысяч тонн боеприпасов, в том числе для систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». В Винницу прибыл премьер Владимир Гройсман. Он заявил, что причиной пожара могли стать «внешние факторы». МЧС Украины отчитывается, что огонь тушат больше тысячи человек.
Это уже четвертый подобный инцидент с начала года. На прошлой неделе загорелся военный склад возле Мариуполя. Главная версия — поджог. А ранее на воздух взлетели базы боеприпасов в Балаклее и Сватово.
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