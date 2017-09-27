Квартирный вопрос
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос
    Пожар под Винницей: власти Украины не исключают «внешнего вмешательства». Украина, взрывы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожар под Винницей: власти Украины не исключают «внешнего вмешательства»

    Пожар под Винницей: власти Украины не исключают «внешнего вмешательства»

    комментировать
    Пожар под Винницей: власти Украины не исключают «внешнего вмешательства»

    Пожар под Винницей: власти Украины не исключают «внешнего вмешательства»

    Пожар под Винницей: власти Украины не исключают «внешнего вмешательства»

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл к военной части в Винницкой области, где горят и взрываются боеприпасы.

      По его словам, ситуация на месте ЧП контролируемая. Оперативный штаб определил зону поражения в радиусе 5 км.

      Говоря о причинах ЧП, Гройсман сказал, что, по предварительным данным, «было внешнее вмешательство», передает ТАСС. На месте работают сотрудники СБУ во главе с руководителем ведомства Грицаком.

      По последним данным, из района ЧП уже эвакуированы жители шести населенных пунктов. Генштаб Украины заявил, что площадь пожара составляет 10% от площади арсенала. В половине горящих хранилищ боеприпасов нет, сообщает РИА Новости.

      По последним данным, в тушении пожара в Калиновке задействованы более 1200 человек.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru