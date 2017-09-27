Пожар под Винницей: власти Украины не исключают «внешнего вмешательства»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл к военной части в Винницкой области, где горят и взрываются боеприпасы.
По его словам, ситуация на месте ЧП контролируемая. Оперативный штаб определил зону поражения в радиусе 5 км.
Говоря о причинах ЧП, Гройсман сказал, что, по предварительным данным, «было внешнее вмешательство», передает ТАСС. На месте работают сотрудники СБУ во главе с руководителем ведомства Грицаком.
По последним данным, из района ЧП уже эвакуированы жители шести населенных пунктов. Генштаб Украины заявил, что площадь пожара составляет 10% от площади арсенала. В половине горящих хранилищ боеприпасов нет, сообщает РИА Новости.
По последним данным, в тушении пожара в Калиновке задействованы более 1200 человек.
Говоря о причинах ЧП, Гройсман сказал, что, по предварительным данным, «было внешнее вмешательство», передает ТАСС. На месте работают сотрудники СБУ во главе с руководителем ведомства Грицаком.
По последним данным, из района ЧП уже эвакуированы жители шести населенных пунктов. Генштаб Украины заявил, что площадь пожара составляет 10% от площади арсенала. В половине горящих хранилищ боеприпасов нет, сообщает РИА Новости.
По последним данным, в тушении пожара в Калиновке задействованы более 1200 человек.
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