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    В ЛНР пожар на оружейном складе под Винницей назвали попыткой скрыть хищения. взрывы, пожары, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ЛНР пожар на оружейном складе под Винницей назвали попыткой скрыть хищения

    В ЛНР пожар на оружейном складе под Винницей назвали попыткой скрыть хищения

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    В ЛНР пожар на оружейном складе под Винницей назвали попыткой скрыть хищения

    В ЛНР пожар на оружейном складе под Винницей назвали попыткой скрыть хищения

    В ЛНР пожар на оружейном складе под Винницей назвали попыткой скрыть хищения

      Пожар, возникший на складе боеприпасов в Винницкой области Украины, тушат около 2500 пожарных, 150 единиц спецтехники и пожарный самолет.

      По официальной информации, пострадали два человека. Полиция утверждает, что погибших нет, но у местных жителей другие сведения.

      Арсенал в Калиновке занимает площадь более 1000 гектаров. Там под открытым небом хранились, по различным данным, от 80 до 200 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты для систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч». От огня пострадала треть арсенала.

      Украинская прокуратура рассматривает пожар на военных складах как диверсию. Однако местная пресса пишет, что взрывы начались во время антитеррористических учений. А в руководстве ЛНР предположили, что все это попытка скрыть хищения.

      Это уже третий инцидент с начала года. В марте взорвался склад боеприпасов в Балаклее, а на прошлой неделе загорелся военный арсенал возле Мариуполя.

      На горящих оружейных складах под Винницей гремят взрывы, по округе разлетаются ракеты. Кадры с места.

      Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.

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