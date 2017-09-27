В ЛНР пожар на оружейном складе под Винницей назвали попыткой скрыть хищения

Пожар, возникший на складе боеприпасов в Винницкой области Украины, тушат около 2500 пожарных, 150 единиц спецтехники и пожарный самолет.
По официальной информации, пострадали два человека. Полиция утверждает, что погибших нет, но у местных жителей другие сведения.
Арсенал в Калиновке занимает площадь более 1000 гектаров. Там под открытым небом хранились, по различным данным, от 80 до 200 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты для систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч». От огня пострадала треть арсенала.
Украинская прокуратура рассматривает пожар на военных складах как диверсию. Однако местная пресса пишет, что взрывы начались во время антитеррористических учений. А в руководстве ЛНР предположили, что все это попытка скрыть хищения.
Это уже третий инцидент с начала года. В марте взорвался склад боеприпасов в Балаклее, а на прошлой неделе загорелся военный арсенал возле Мариуполя.
Арсенал в Калиновке занимает площадь более 1000 гектаров. Там под открытым небом хранились, по различным данным, от 80 до 200 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты для систем залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч». От огня пострадала треть арсенала.
Украинская прокуратура рассматривает пожар на военных складах как диверсию. Однако местная пресса пишет, что взрывы начались во время антитеррористических учений. А в руководстве ЛНР предположили, что все это попытка скрыть хищения.
Это уже третий инцидент с начала года. В марте взорвался склад боеприпасов в Балаклее, а на прошлой неделе загорелся военный арсенал возле Мариуполя.
На горящих оружейных складах под Винницей гремят взрывы, по округе разлетаются ракеты. Кадры с места.Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.
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