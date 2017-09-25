Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил обеспокоенность в связи с тем, что Вашингтон, заявляя о заинтересованности в ликвидации «Исламского государства», своими действиями демонстрирует обратное.
По словам Рябкова, власти США, заявляя о стремлении уничтожить запрещенную группировку, на самом деле пытаются решить политические и геополитические задачи.
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ: «Факт, к сожалению, налицо, и он очень тревожный. А именно: мы убедились в очередной раз, что американская сторона, декларируя, вербально заявляя о том, что она заинтересована в ликвидации ИГИЛ и победе над террористами в Сирии, фактически некоторыми своими действиями демонстрирует обратное, что все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе».
При этом Рябков подчеркнул, что у Москвы «никогда слова не расходятся с делами». Россия с самого начала заявляла, что главная задача операции в Сирии — это победа над террористами, и сейчас «уверенно вместе с сирийским правительством продвигается к достижению этой цели». Замглавы МИД подчеркнул, что Россия хотела бы, чтобы и США на практике доказали приверженность борьбе с терроризмом в Сирии.
Кроме того, Рябков прокомментировал информацию о гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова, который возглавлял группу российских военных советников, в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела террористов, передает РИА Новости.
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ: «Гибель российского командира — это та цена, плата кровью за двуличие американской политики в Сирии».
Напомним, ранее Минобороны обвинило США и поддерживаемые ими отряды оппозиционных «Сирийских демократических сил» (СДС) в сотрудничестве с террористами. Была опубликована аэрофотосъемка районов дислокации боевиков ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора. На снимках отчетливо видны американские бронемашины Cougar и бронированные джипы Hummer. При этом вокруг объектов следы боестолкновений с террористами отсутствуют. Сегодня в Минобороны подчеркнули, что никаких разъяснений или опровержений по данному вопросу от СДС или США до сих пор не поступило.
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ: «Факт, к сожалению, налицо, и он очень тревожный. А именно: мы убедились в очередной раз, что американская сторона, декларируя, вербально заявляя о том, что она заинтересована в ликвидации ИГИЛ и победе над террористами в Сирии, фактически некоторыми своими действиями демонстрирует обратное, что все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе».
При этом Рябков подчеркнул, что у Москвы «никогда слова не расходятся с делами». Россия с самого начала заявляла, что главная задача операции в Сирии — это победа над террористами, и сейчас «уверенно вместе с сирийским правительством продвигается к достижению этой цели». Замглавы МИД подчеркнул, что Россия хотела бы, чтобы и США на практике доказали приверженность борьбе с терроризмом в Сирии.
Кроме того, Рябков прокомментировал информацию о гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова, который возглавлял группу российских военных советников, в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела террористов, передает РИА Новости.
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ: «Гибель российского командира — это та цена, плата кровью за двуличие американской политики в Сирии».
Напомним, ранее Минобороны обвинило США и поддерживаемые ими отряды оппозиционных «Сирийских демократических сил» (СДС) в сотрудничестве с террористами. Была опубликована аэрофотосъемка районов дислокации боевиков ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора. На снимках отчетливо видны американские бронемашины Cougar и бронированные джипы Hummer. При этом вокруг объектов следы боестолкновений с террористами отсутствуют. Сегодня в Минобороны подчеркнули, что никаких разъяснений или опровержений по данному вопросу от СДС или США до сих пор не поступило.
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