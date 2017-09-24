Минобороны РФ показало фото американских Hummer в районах дислокации террористов в Сирии

Минобороны России опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) севернее города
Дейр-эз-Зор в Сирии, где отчетливо видна техника подразделений специального назначения США.
Аэрофотоснимки, сделанные в период с 8 по 12 сентября 2017 года, размещены на официальной странице Минобороны РФ в Facebook. Российские военные отмечают, что в районах дислокации вооруженных формирований ИГ недалеко от Дейр-эз-Зора зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа Hummer, находящихся на вооружении спецназа США.
В ведомстве подчеркивают, что спецназ США расположен в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГ, при этом никаких следов штурма или боестолкновений с террористами не наблюдается. «Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности», — заключают в министерстве.
В сообщении утверждается, что спецназ США обеспечивает беспрепятственное продвижение через боевые порядки ИГ отрядам «Сирийских демократических сил». «Отряды СДС продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении города Дейр-эз-Зор», — сообщают российские военные.
В ведомстве подчеркивают, что спецназ США расположен в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГ, при этом никаких следов штурма или боестолкновений с террористами не наблюдается. «Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности», — заключают в министерстве.
В сообщении утверждается, что спецназ США обеспечивает беспрепятственное продвижение через боевые порядки ИГ отрядам «Сирийских демократических сил». «Отряды СДС продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении города Дейр-эз-Зор», — сообщают российские военные.
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