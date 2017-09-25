Минобороны РФ опровергло заявления об ударе по сирийской оппозиции

В Минобороны РФ сообщили, что российская авиация не наносила ударов по позициям оппозиционных «Сирийских демократических сил» у
Дейр-эз-Зора.
В военном ведомстве подчеркнули, что российские разведчики и беспилотники круглосуточно действуют в районе Дейр-эз-Зора, а удары наносятся по огневым точкам запрещенного «Исламского государства» и выдвигающимся из тыловых районов резервам террористов.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «В ходе операции сирийских войск по уничтожению последнего плацдарма ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре авиация ВКС России наносит точечные удары по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористов».
Таким образом в Минобороны опровергли заявления западных СМИ о том, что российские самолеты якобы нанесли удар по позициям «Сирийских демократических сил» (СДС) рядом с самым большим газовым месторождением в районе Дейр-эз-Зора.
Также Конашенков напомнил, что накануне Минобороны опубликовало «абсолютно объективные и конкретные доказательства» того, что представители СДС и поддерживающий их американский спецназ свободно перемещаются в подконтрольных ИГИЛ районах. Представитель Минобороны подчеркнул, что никаких разъяснений или опровержений по данному вопросу от СДС или США до сих пор не поступило.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «В ходе операции сирийских войск по уничтожению последнего плацдарма ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре авиация ВКС России наносит точечные удары по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористов».
Таким образом в Минобороны опровергли заявления западных СМИ о том, что российские самолеты якобы нанесли удар по позициям «Сирийских демократических сил» (СДС) рядом с самым большим газовым месторождением в районе Дейр-эз-Зора.
Также Конашенков напомнил, что накануне Минобороны опубликовало «абсолютно объективные и конкретные доказательства» того, что представители СДС и поддерживающий их американский спецназ свободно перемещаются в подконтрольных ИГИЛ районах. Представитель Минобороны подчеркнул, что никаких разъяснений или опровержений по данному вопросу от СДС или США до сих пор не поступило.
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