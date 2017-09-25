Улицы разбитых фонарей — 16
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей — 16

    Минобороны РФ опровергло заявления об ударе по сирийской оппозиции

    1 комментарий

    Минобороны РФ опровергло заявления об ударе по сирийской оппозиции

    Минобороны РФ опровергло заявления об ударе по сирийской оппозиции

    В Минобороны РФ сообщили, что российская авиация не наносила ударов по позициям оппозиционных «Сирийских демократических сил» у Дейр-эз-Зора.

    В военном ведомстве подчеркнули, что российские разведчики и беспилотники круглосуточно действуют в районе Дейр-эз-Зора, а удары наносятся по огневым точкам запрещенного «Исламского государства» и выдвигающимся из тыловых районов резервам террористов.

    Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «В ходе операции сирийских войск по уничтожению последнего плацдарма ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре авиация ВКС России наносит точечные удары по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористов».

    Таким образом в Минобороны опровергли заявления западных СМИ о том, что российские самолеты якобы нанесли удар по позициям «Сирийских демократических сил» (СДС) рядом с самым большим газовым месторождением в районе Дейр-эз-Зора.

    смотретьОпубликованы доказательства сотрудничества США с ИГИЛ в Сирии
    Опубликованы доказательства сотрудничества США с ИГИЛ в Сирии
    Также Конашенков напомнил, что накануне Минобороны опубликовало «абсолютно объективные и конкретные доказательства» того, что представители СДС и поддерживающий их американский спецназ свободно перемещаются в подконтрольных ИГИЛ районах. Представитель Минобороны подчеркнул, что никаких разъяснений или опровержений по данному вопросу от СДС или США до сих пор не поступило.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru