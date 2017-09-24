Опубликованы доказательства сотрудничества США с ИГИЛ в Сирии

Радикальные исламисты на неделе
каким-то образом устроили атаку в Идлибе. В зоне деэскалации, которую вроде бы все обязались соблюдать, отряд из 29 российских военных полицейских попал в засаду боевиков «Джебхат ан-Нусры».
Зона деэскалации «Идлиб», где ввели режим прекращения огня, в одно мгновение стала самой горячей точкой Сирии. А 29 россиян и еще несколько сирийцев — живой мишенью в тире. С тактикой у террористов было с самого начала все в порядке. 15 сентября зону деэскалации определили на переговорах, через три дня 30 группировок согласились сдать оружие, а еще через двое суток — масштабное наступление «Ан-Нусры». Эффект внезапности в Минобороны называют неслучайным.
Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ: «Данное наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить наступление к востоку от Дейр-эз-Зора».
Это 320 километров на восток, где сирийцы зачистили город и перешли Евфрат, который для боевиков считают речкой невозврата. Отступая на левом берегу, они теряют и самые нефтеносные районы, и остатки былого «халифата» — отсюда до Ирака меньше часа на машине. Уникальные спутниковые карты дают понимание, кто их подбросит до укрытия к границе. На одних снимках заметны тяжелые американские бронемашины Cougar и американские бронированные джипы Hummer, сразу восемь штук, на других — Hummer и специальный тягач для перевозки бронетехники. Кадры сделаны к северу от Дэйр-эз-Зора, в районах дислокации боевиков запрещенного ИГИЛ. Следов штурма опорных пунктов нет, признаков организации боевого охранения тоже. Спецназ США как на прогулке — не опасается игиловцев и сопровождает Сирийские демократические силы, которые бьют по армии. Глава МИД Муаллим подтверждает данные космической разведки.
Валид Муаллем, глава МИД Сирии: «Американцы не хотят видеть, как Сирия в сотрудничестве с Россией и Ираном освобождают Дэйр-эз-Зор. Они недовольны удачным завершением переговоров в Астане, поэтому они стали использовать такие инструменты, как террористическая группа „Ан-Нусра“».
Этим инструментом в любой момент могут подкрутить военный вентиль еще в трех зонах деэскалации, где благодаря России установился хрупкий мир.
Подробнее о ситуации в Сирии — в сюжете корреспондента НТВ Анатолия Майорова.
Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ: «Данное наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить наступление к востоку от Дейр-эз-Зора».
Это 320 километров на восток, где сирийцы зачистили город и перешли Евфрат, который для боевиков считают речкой невозврата. Отступая на левом берегу, они теряют и самые нефтеносные районы, и остатки былого «халифата» — отсюда до Ирака меньше часа на машине. Уникальные спутниковые карты дают понимание, кто их подбросит до укрытия к границе. На одних снимках заметны тяжелые американские бронемашины Cougar и американские бронированные джипы Hummer, сразу восемь штук, на других — Hummer и специальный тягач для перевозки бронетехники. Кадры сделаны к северу от Дэйр-эз-Зора, в районах дислокации боевиков запрещенного ИГИЛ. Следов штурма опорных пунктов нет, признаков организации боевого охранения тоже. Спецназ США как на прогулке — не опасается игиловцев и сопровождает Сирийские демократические силы, которые бьют по армии. Глава МИД Муаллим подтверждает данные космической разведки.
Валид Муаллем, глава МИД Сирии: «Американцы не хотят видеть, как Сирия в сотрудничестве с Россией и Ираном освобождают Дэйр-эз-Зор. Они недовольны удачным завершением переговоров в Астане, поэтому они стали использовать такие инструменты, как террористическая группа „Ан-Нусра“».
Этим инструментом в любой момент могут подкрутить военный вентиль еще в трех зонах деэскалации, где благодаря России установился хрупкий мир.
Подробнее о ситуации в Сирии — в сюжете корреспондента НТВ Анатолия Майорова.
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