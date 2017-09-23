Дамаск: победа над террористами в Сирии уже близка

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что Дамаск решительно настроен полностью искоренить террористов во всех без исключения районах страны.
Выступая с трибуны ООН, министр подчеркнул, что победа над террористами в Сирии уже близка.
Валид Муаллем, министр иностранных дел Сирии: «Освобождение Алеппо, Пальмиры, снятие блокады с Дейр-эз-Зора и избавление от террористов во многих частях Сирии подтверждает, что победа сейчас близка к достижению. Сирия как никогда настроена искоренить террористов из каждого района страны без исключения».
Муаллем подчеркнул, что сирийцы уже более шести лет «терпят ужас и приносят великие жертвы», чтобы защитить свою страну «от террористической войны беспрецедентного масштаба, которая не пожалела никого и ничто», передает РИА Новости.
Также глава МИД Сирии назвал конструктивной и позитивной роль России и Ирана, подчеркнув при этом, что возглавляемая США международная коалиция никакого прогресса в борьбе с запрещенным «Исламским государством» не добилась.
Валид Муаллем, министр иностранных дел Сирии: «В то время как коалиция не добилась никакого существенного прогресса в борьбе с террористической группировкой ИГ, сирийская армия вместе со своими союзниками и друзьями смогла добиться реальных и значимых успехов, изгнав террористов с большей части сирийской пустыни».
Кроме того, Муаллем обвинил США и их союзников в оккупации и немотивированной агрессии, сообщает ТАСС.
Валид Муаллем, министр иностранных дел Сирии: «Любое присутствие иностранных сил на сирийской территории без согласия правительства считается оккупацией, ничем не вызванной агрессией, также грубым нарушением международного права и Устава ООН».
Отметим, что ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала операции ВКС в Сирии от боевиков «Исламского государства» освобождено 87,4% территории страны. В военном ведомстве подчеркнули, что с февраля 2016 года к режиму прекращения боевых действий в Сирии присоединились 2235 населенных пунктов.
Валид Муаллем, министр иностранных дел Сирии: «Освобождение Алеппо, Пальмиры, снятие блокады с Дейр-эз-Зора и избавление от террористов во многих частях Сирии подтверждает, что победа сейчас близка к достижению. Сирия как никогда настроена искоренить террористов из каждого района страны без исключения».
Муаллем подчеркнул, что сирийцы уже более шести лет «терпят ужас и приносят великие жертвы», чтобы защитить свою страну «от террористической войны беспрецедентного масштаба, которая не пожалела никого и ничто», передает РИА Новости.
Также глава МИД Сирии назвал конструктивной и позитивной роль России и Ирана, подчеркнув при этом, что возглавляемая США международная коалиция никакого прогресса в борьбе с запрещенным «Исламским государством» не добилась.
Валид Муаллем, министр иностранных дел Сирии: «В то время как коалиция не добилась никакого существенного прогресса в борьбе с террористической группировкой ИГ, сирийская армия вместе со своими союзниками и друзьями смогла добиться реальных и значимых успехов, изгнав террористов с большей части сирийской пустыни».
Кроме того, Муаллем обвинил США и их союзников в оккупации и немотивированной агрессии, сообщает ТАСС.
Валид Муаллем, министр иностранных дел Сирии: «Любое присутствие иностранных сил на сирийской территории без согласия правительства считается оккупацией, ничем не вызванной агрессией, также грубым нарушением международного права и Устава ООН».
Отметим, что ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала операции ВКС в Сирии от боевиков «Исламского государства» освобождено 87,4% территории страны. В военном ведомстве подчеркнули, что с февраля 2016 года к режиму прекращения боевых действий в Сирии присоединились 2235 населенных пунктов.
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