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    «Огромная потеря»: глава Приморья выразил соболезнования семье генерала Асапова

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    • Фото: Клюшкин Виктор / ТАСС
    «Огромная потеря»: глава Приморья выразил соболезнования семье генерала Асапова

    «Огромная потеря»: глава Приморья выразил соболезнования семье генерала Асапова

    «Огромная потеря»: глава Приморья выразил соболезнования семье генерала Асапова
  • Фото: Клюшкин Виктор / ТАСС

    • Приморские парламентарии, губернатор края Владимир Миклушевский и власти Уссурийска выразили соболезнования родным и близким генерал-лейтенанта Валерия Асапова, геройски погибшего в Сирии при исполнении служебного долга.

    Валерий Асапов с августа 2016 года возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа. Он был старшим группы российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, которые сражались в районе Дейр-эз-Зора. Во время устроенного террористами минометного обстрела генерал получил смертельное ранение.

    Из сообщения Законодательного собрания приморского края: «Генерал всегда был на передовой, личным примером показывая, каким должен быть настоящий командир. Приморцы хорошо знают его как командующего 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа. Мы всегда получали помощь и поддержку военнослужащих, когда в край приходила беда — наводнения, тайфуны, разрушения коммуникаций».

    Соболезнования всем родным и близким Асапова выразили и в администрации Уссурийска, где располагается штаб 5-й армии.

    Из сообщения администрации Уссурийска: «Сослуживцы помнят Валерия Асапова как человека надежного, смелого, целеустремленного, мужественного и принципиального. Администрация Уссурийского городского округа выражает соболезнования родным и близким, командованию 5-й Краснознаменной общевойсковой армии и Восточного военного округа. Его смерть — большая утрата для Вооруженных сил Российской Федерации. Память о генерале Валерии Асапове будет жить вечно».

    смотретьНа Сахалине почтут память геройски погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Асапова
    На Сахалине почтут память геройски погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Асапова
    Губернатор Приморья Владимир Миклушевский также выразил соболезнования в связи с гибелью генерала.

    Владимир Миклушевский, губернатор Приморья: «Валерий Георгиевич всегда с честью справлялся с поставленными задачами, был примером для коллег и подчиненных. Нашим войскам будет не хватать его знаний, бесценного военного опыта и мудрости руководителя. Гибель Валерия Георгиевича — огромная потеря для всех нас. В памяти близких, друзей, сослуживцев он навсегда останется настоящим патриотом и героем, отдавшим свою жизнь за Родину!»

    Генерал-лейтенант Асапов посмертно представлен к высокой государственной награде.

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