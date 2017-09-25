Ультраправые войдут в бундестаг: как изменился политический ландшафт ФРГ

В Германии подводят итоги выборов, которые серьезно изменят политический климат Европы. Впервые со времен Второй мировой в парламент прошли крайне правые, а крупнейшие партии показали рекордно низкие результаты. Впервые блоку консерваторов придется создавать трехпартийное правительство. Стабильность обещает только Ангела Меркель. Канцлер с
12-летним стажем будет у руля страны еще 4 года.
Меркель в штаб-квартире ее партии встретили громкими аплодисментами и возгласами «Энжи, Энжи!» (ласковое сокращение имени Ангела). Как остроумно заметили немецкие журналисты, впечатление было такое, что по случаю победы Меркель в залах Христианско-демократического союза (ХДС) наливали не пиво и вино, а одну только минеральную воду. Другими словами, присутствующие трезво оценивали случившегося.
Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии: «Мы стратегическую задачу выполнили и стали крупнейшей силой. У нас есть задача сформировать правительство. В обход нас оно сформировано не будет».
У социал-демократов, когда на экране появились их цифры, чуть превышающие 20%, нервы не выдержали. Они выкинули белый флаг, отказавшись устами Мартина Шульца, главного соперника Меркель, от продолжения нынешней большой коалиции, хотя общих голосов для ее создания больше, чем требуется, — свыше 50%. Такого поворота так скоро и столь однозначно не ждал никто.
Мартин Шульц, председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ): «Я понимаю, что в такой день вы ждете объяснений. У нас не получилось мобилизовать базу наших традиционных избирателей, несмотря на то, что в последние годы смогли добиться многого в социальной политике. Это горький день для немецких социал-демократов».
Шульц заявил, что после ухода в оппозицию он не собирается оставлять пост председателя СДПГ, так как пользуется доверием правления партии. Но простят ли ему такой провал? Его вечно будет теперь преследовать слава лидера, при котором партия показала наихудший результат за все время. И как быть теперь Зигмару Габриэлю, только-только начавшему завоевывать популярность благодаря своей активной деятельности на посту министра иностранных дел? Лаврову придется теперь завязывать дружбу с министром от другой партии. А в СДПГ есть другие честолюбивые политики, которые готовы и способны сменить неудачника Шульца. Его песня, по-видимому, спета.
Победителем может себя чувствовать лидер партии свободных демократов Кристиан Линднер, которого выдающийся министр иностранных дел ФРГ Геншер объявлял своим наследником. Линдер снова привел партию в бундестаг. На прошлых выборах эта политическая сила, возглавляемая немцем вьетнамского происхождения Филиппом Реслером, не преодолела 5-процентный барьер. При Линднере партия показывает двузначный результат — более 10%.
После капитуляции социал-демократов у Меркель осталась одна возможность для создания правящей коалиции, из-за цветов названная «Ямайкой». В национальном флаге Ямайки присутствует черный (цвет ХДС/ХСС), желтый — цвет свободных демократов Линднера, зеленый — партии зеленых, набравшей чуть меньше 10%.
Линднер, в отличие от большинства немецких политиков, защищающих негибкую позицию Меркель в отношении России, стремится к диалогу. Его заявления о Крыме как о проблеме, которую нужно отложить в долгий ящик, ничуть не помешали добиться успеха, а, может, даже поспособствовали.
В штаб-квартире «Альтернативы для Германии» царит праздничное и по-настоящему победное настроение. До сих пор эта политическая сила была представлена в 13 из 16 федеральных земель ФРГ. Сейчас она впервые войдет в бундестаг, где, мягко говоря, ей совсем не рады.
Партию это, похоже, не особенно тревожит. Там уже привыкли к постоянной обструкции и оскорблениям. С «Альтернативой для Германии» все равно придется считаться. Теперь она получает не только полагающуюся государственную поддержку, но и возможность заявлять с высокой трибуны свою позицию, которая, кстати, довольно дружелюбная по отношению к России.
Александр Гауланд, член партии «Альтернатива для Германии»: «Наша позиция в отношении России известна. Мы против санкций и намерены внести проекты решений в бундестаг об их отмене. Я считаю, что никакие санкции Крым Украине не вернут. Об этом я заявил. Примерно то же самое говорит господин Линднер, поэтому ничего здесь изменить уже невозможно».
Есть мнение, что «Альтернатива для Германии» своим успехом обязана России.
Альберт Брайнингер, член партии «Альтернатива для Германии»: «Нет, конечно, это все глупости. Про нас что только не говорят. Если послушать прессу, то на нас выливают столько всякой грязи, где противоречит одному другому. На одних только российских немцах мы бы и 5-процентный барьер не преодолели».
Про нынешние выборы говорили, что они скучные, после них ничего не изменится. Теперь очевидно, что в стране образовался другой политический ландшафт. Для Ангелы Меркель выборы наверняка станут суровым уроком. Как передает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, принятие единоличных эмоциональных решений, в том числе с беженцами и в отношении России, ведет к конфронтации между отдельными группами населения и в конечном счете к ослаблению собственного влияния. Это тревожный звонок, который Меркель правильно должна услышать.
Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии: «Мы стратегическую задачу выполнили и стали крупнейшей силой. У нас есть задача сформировать правительство. В обход нас оно сформировано не будет».
У социал-демократов, когда на экране появились их цифры, чуть превышающие 20%, нервы не выдержали. Они выкинули белый флаг, отказавшись устами Мартина Шульца, главного соперника Меркель, от продолжения нынешней большой коалиции, хотя общих голосов для ее создания больше, чем требуется, — свыше 50%. Такого поворота так скоро и столь однозначно не ждал никто.
Мартин Шульц, председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ): «Я понимаю, что в такой день вы ждете объяснений. У нас не получилось мобилизовать базу наших традиционных избирателей, несмотря на то, что в последние годы смогли добиться многого в социальной политике. Это горький день для немецких социал-демократов».
Шульц заявил, что после ухода в оппозицию он не собирается оставлять пост председателя СДПГ, так как пользуется доверием правления партии. Но простят ли ему такой провал? Его вечно будет теперь преследовать слава лидера, при котором партия показала наихудший результат за все время. И как быть теперь Зигмару Габриэлю, только-только начавшему завоевывать популярность благодаря своей активной деятельности на посту министра иностранных дел? Лаврову придется теперь завязывать дружбу с министром от другой партии. А в СДПГ есть другие честолюбивые политики, которые готовы и способны сменить неудачника Шульца. Его песня, по-видимому, спета.
Победителем может себя чувствовать лидер партии свободных демократов Кристиан Линднер, которого выдающийся министр иностранных дел ФРГ Геншер объявлял своим наследником. Линдер снова привел партию в бундестаг. На прошлых выборах эта политическая сила, возглавляемая немцем вьетнамского происхождения Филиппом Реслером, не преодолела 5-процентный барьер. При Линднере партия показывает двузначный результат — более 10%.
После капитуляции социал-демократов у Меркель осталась одна возможность для создания правящей коалиции, из-за цветов названная «Ямайкой». В национальном флаге Ямайки присутствует черный (цвет ХДС/ХСС), желтый — цвет свободных демократов Линднера, зеленый — партии зеленых, набравшей чуть меньше 10%.
Линднер, в отличие от большинства немецких политиков, защищающих негибкую позицию Меркель в отношении России, стремится к диалогу. Его заявления о Крыме как о проблеме, которую нужно отложить в долгий ящик, ничуть не помешали добиться успеха, а, может, даже поспособствовали.
В штаб-квартире «Альтернативы для Германии» царит праздничное и по-настоящему победное настроение. До сих пор эта политическая сила была представлена в 13 из 16 федеральных земель ФРГ. Сейчас она впервые войдет в бундестаг, где, мягко говоря, ей совсем не рады.
Партию это, похоже, не особенно тревожит. Там уже привыкли к постоянной обструкции и оскорблениям. С «Альтернативой для Германии» все равно придется считаться. Теперь она получает не только полагающуюся государственную поддержку, но и возможность заявлять с высокой трибуны свою позицию, которая, кстати, довольно дружелюбная по отношению к России.
Александр Гауланд, член партии «Альтернатива для Германии»: «Наша позиция в отношении России известна. Мы против санкций и намерены внести проекты решений в бундестаг об их отмене. Я считаю, что никакие санкции Крым Украине не вернут. Об этом я заявил. Примерно то же самое говорит господин Линднер, поэтому ничего здесь изменить уже невозможно».
Есть мнение, что «Альтернатива для Германии» своим успехом обязана России.
Альберт Брайнингер, член партии «Альтернатива для Германии»: «Нет, конечно, это все глупости. Про нас что только не говорят. Если послушать прессу, то на нас выливают столько всякой грязи, где противоречит одному другому. На одних только российских немцах мы бы и 5-процентный барьер не преодолели».
Про нынешние выборы говорили, что они скучные, после них ничего не изменится. Теперь очевидно, что в стране образовался другой политический ландшафт. Для Ангелы Меркель выборы наверняка станут суровым уроком. Как передает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, принятие единоличных эмоциональных решений, в том числе с беженцами и в отношении России, ведет к конфронтации между отдельными группами населения и в конечном счете к ослаблению собственного влияния. Это тревожный звонок, который Меркель правильно должна услышать.
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