Выборы в ФРГ: партия Шульца будет в оппозиции к «Ямайке»

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Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц заявил, что его партия, набравшая 20,5% голосов, составит жесткую оппозицию по отношению к правительственной коалиции «Ямайка», если она будет сформирована.
Вариант коалиции предполагает участие блока Меркель, свободных демократов и зеленых и получил символическое название «Ямайка» по цветам флага этого островного государства: черный — Христианско-демократического союза, желтый — у Свободной демократической партии, зеленый — у «Зеленых». О своих планах и потенциальном раскладе сил в будущем коалиционном правительстве ФРГ Шульц сообщил в эфире телеканала ARD.
Мартин Шульц, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ): «Мы будем выступать в качестве твердой оппозицией к правительственной коалиции „Ямайка“, если она сформируется».
В воскресенье в ФРГ прошли выборы в парламент страны. Новый состав бундестага будет включать 709 депутатов: ХДС/ХСС — 246, Свободная демократическая партия — 153, «Альтернатива для Германии» — 94, либералы — 80, Левая партия — 69, «Зеленые» — 67.
По итогам выборов победу одержал партийный блок Ангелы Меркель. Но в бундестаге впервые с 1945 года депутатские мандаты получает партия националистического толка. «Альтернатива для Германии» стала третьей по численности фракцией. Это стало сенсацией. Партия была создана не так давно, в 2013 году.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Не будем ходить вокруг да около. Конечно, мы надеялись на более хороший результат, это абсолютно ясно. Но давайте также не будем забывать, что мы только что вышли из необычайно сложного законодательного периода. И поэтому я рада, что вместе с вами мы достигли стратегической цели нашей компании. Мы боролись за Германию, в которой бы мы хорошо и с удовольствием жили, теперь нам нужно для этого заложить фундамент, чтобы через 5–10 лет так оно и было».
Главной интригой после выборов остается состав будущей коалиции. Как ожидается, в нее войдут победивший союз Христианско-демократической и Христианско-социальной партий во главе с Меркель, «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии.
Мартин Шульц, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ): «Мы будем выступать в качестве твердой оппозицией к правительственной коалиции „Ямайка“, если она сформируется».
В воскресенье в ФРГ прошли выборы в парламент страны. Новый состав бундестага будет включать 709 депутатов: ХДС/ХСС — 246, Свободная демократическая партия — 153, «Альтернатива для Германии» — 94, либералы — 80, Левая партия — 69, «Зеленые» — 67.
По итогам выборов победу одержал партийный блок Ангелы Меркель. Но в бундестаге впервые с 1945 года депутатские мандаты получает партия националистического толка. «Альтернатива для Германии» стала третьей по численности фракцией. Это стало сенсацией. Партия была создана не так давно, в 2013 году.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Не будем ходить вокруг да около. Конечно, мы надеялись на более хороший результат, это абсолютно ясно. Но давайте также не будем забывать, что мы только что вышли из необычайно сложного законодательного периода. И поэтому я рада, что вместе с вами мы достигли стратегической цели нашей компании. Мы боролись за Германию, в которой бы мы хорошо и с удовольствием жили, теперь нам нужно для этого заложить фундамент, чтобы через 5–10 лет так оно и было».
Главной интригой после выборов остается состав будущей коалиции. Как ожидается, в нее войдут победивший союз Христианско-демократической и Христианско-социальной партий во главе с Меркель, «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии.
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