На выборах в бундестаг победил альянс Меркель ХДС/ХХС

Федеральная избирательная комиссия Германии обнародовала предварительные результаты подсчета голосов во всех 299 избирательных округах.
Председатель Федеральной избирательной комиссии ФРГ Дитер Заррайтер объявил официальные предварительные результаты выборов в немецкий парламент, состоявшихся в воскресенье, пишет ТАСС.
Консервативный блок Ангелы Меркель Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) побеждает, набрав 33% голосов избирателей.
На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социально-демократическая партия. За нее отдали свои голоса 20,5% немцев. Третье место у правой «Альтернативы для Германии», которая получила 12,6% голосов и впервые проходит в бундестаг.
Также 5-процентный барьер проходят еще три партии: Свободную демократическую партию поддержали 10,7% избирателей, «Зеленых» — 8,9%, а «Левую партию» — 9,2%.
После получения данных экзитполов лидер Свободной демократической партии Германии Мартин Шульц заявил, что его партия намерена уйти в оппозицию. Таким образом, у Меркель остается лишь один вариант формирования правящей коалиции, уже получивший название «Ямайка» из-за сходства с цветами флага этого островного государства: блок ХДС/ХСС, свободные демократы и «Зеленые». Меркель уже объявила о том, что это возможно, и что альянс ХДС/ХСС остался самой сильной партией в парламенте.
Консервативный блок Ангелы Меркель Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) побеждает, набрав 33% голосов избирателей.
На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социально-демократическая партия. За нее отдали свои голоса 20,5% немцев. Третье место у правой «Альтернативы для Германии», которая получила 12,6% голосов и впервые проходит в бундестаг.
Также 5-процентный барьер проходят еще три партии: Свободную демократическую партию поддержали 10,7% избирателей, «Зеленых» — 8,9%, а «Левую партию» — 9,2%.
После получения данных экзитполов лидер Свободной демократической партии Германии Мартин Шульц заявил, что его партия намерена уйти в оппозицию. Таким образом, у Меркель остается лишь один вариант формирования правящей коалиции, уже получивший название «Ямайка» из-за сходства с цветами флага этого островного государства: блок ХДС/ХСС, свободные демократы и «Зеленые». Меркель уже объявила о том, что это возможно, и что альянс ХДС/ХСС остался самой сильной партией в парламенте.
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