«Ничего плохого нет»: новосибирские зрители оценили «Матильду»

Предпремьерный показ «Матильды» в Новосибирске начался с короткой акции протеста. Однако сами зрители ничего криминального в фильме Алексея Учителя не увидели.
Перед показом были приняты особые меры безопасности, поскольку ранее в адрес кинотеатра поступали угрозы. В частности, кинозрители на входе в торговый центр, где расположен кинотеатр, проходили через рамки, а перед входом в кинозал расположились кинологи с собаками. Ранее в МВД пообещали обеспечивать правопорядок на сеансах «Матильды».
Перед показом у входа в кинотеатр прошла небольшая акция протеста: несколько молодых людей стояли с плакатами против фильма. Акция продлилась недолго, других инцидентов зафиксировано не было.
Зритель: «Вы знаете, десятки лет прошли, а история нас ничему не учит. Пора уже отказываться в России от известного принципа: я Пастернака не читал, но осуждаю. Хватит, хватит! Нужно сначала ознакомиться с произведением, а затем судить, делать выводы и какие-то оценки высказывать».
Зрительница: «Почему великому режиссеру пытаются ставить палки в колеса? Он правильно говорит: вы сначала посмотрите, а потом уже судите».
Зритель: «Ничего плохого здесь совершенно нет. Я думаю, можно посмотреть и уже оценить главное — художественность произведения. То есть действительно это авторское высокохудожественное произведение или нет».
Сам Алексей Учитель перед показом заявил, что очень любит Новосибирск, и пожелал зрителям положительных эмоций от просмотра.
Алексей Учитель, режиссер фильма: «Я надеюсь, вы получите удовольствие, положительные эмоции и самое главное — узнаете что-то новое об истории нашей страны. Надеюсь, вы выйдете в хорошем настоянии и передадите, если у вас будет желание, близким и знакомым, что есть такой фильм „Матильда“. И я очень хочу, чтобы его посмотрели как можно больше людей».
Первый в России показ «Матильды» прошел во Владивостоке 11 сентября. Картина собрала полные залы.
Перед показом у входа в кинотеатр прошла небольшая акция протеста: несколько молодых людей стояли с плакатами против фильма. Акция продлилась недолго, других инцидентов зафиксировано не было.
Зритель: «Вы знаете, десятки лет прошли, а история нас ничему не учит. Пора уже отказываться в России от известного принципа: я Пастернака не читал, но осуждаю. Хватит, хватит! Нужно сначала ознакомиться с произведением, а затем судить, делать выводы и какие-то оценки высказывать».
Зрительница: «Почему великому режиссеру пытаются ставить палки в колеса? Он правильно говорит: вы сначала посмотрите, а потом уже судите».
Зритель: «Ничего плохого здесь совершенно нет. Я думаю, можно посмотреть и уже оценить главное — художественность произведения. То есть действительно это авторское высокохудожественное произведение или нет».
Сам Алексей Учитель перед показом заявил, что очень любит Новосибирск, и пожелал зрителям положительных эмоций от просмотра.
Алексей Учитель, режиссер фильма: «Я надеюсь, вы получите удовольствие, положительные эмоции и самое главное — узнаете что-то новое об истории нашей страны. Надеюсь, вы выйдете в хорошем настоянии и передадите, если у вас будет желание, близким и знакомым, что есть такой фильм „Матильда“. И я очень хочу, чтобы его посмотрели как можно больше людей».
Первый в России показ «Матильды» прошел во Владивостоке 11 сентября. Картина собрала полные залы.
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