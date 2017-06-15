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  • 15.06, 21:02

    Режиссер Учитель решил показать «Матильду» в Госдуме

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    Режиссер Учитель решил показать «Матильду» в Госдуме

    Режиссер Учитель решил показать «Матильду» в Госдуме

    Алексей Учитель рассказал, что доволен ответом президента на вопрос о скандале вокруг фильма «Матильда», и сообщил, что намерен показать фильм в Госдуме.

    Учитель отметил, что глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин почти каждую неделю устраивает киноклуб, где депутаты смотрят новые фильмы и активно их обсуждают. Режиссер отметил, что намерен показать депутатам и свою новую ленту.

    При этом Учитель подчеркнул, что Наталье Поклонской, которая не раз критиковала «Матильду», следовало сначала проконсультироваться с Говорухиным, «а не бежать во все карающие инстанции».

    Алексей Учитель, режиссер: «Я думаю, невозможно (найти общий язык с Поклонской), я приглашал ее посмотреть картину. А дальше я не собираюсь искать с ней никакого общего языка. Но чтобы она была в курсе — прежде чем ругать, нужно, чтобы она посмотрела, мне кажется».

    Также Учитель сообщил, что доволен словами Владимира Путина о том, что никто не пытается запретить выход фильма в прокат. Об этом глава государства заявил во время сегодняшней прямой линии.

    Алексей Учитель, режиссер: «Я доволен, а почему нет? Он (Путин) сказал, что самое главное — никаких угроз фильму нет. Мне кажется, что все нормально».

    Отметим, что ранее Учитель рассказал, что предлагал Поклонской посмотреть фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Однако экс-прокурор Крыма ответила отказом.

    Надо сказать, что Поклонская еще до выхода фильма в прокат обрушилась на него с критикой. В частности, дептутат утверждала, что эксперты, изучившие трейлеры и сценарий фильма, пришли к выводу, что образ Николая II в ленте не может не оскорблять религиозные чувства.

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