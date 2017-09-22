В предвыборном успехе ультраправых в Германии увидели «русский след»

В Германии, где через два дня пройдут выборы в бундестаг, зафиксировано рекордное число избирателей, которые не знают, за кого голосовать, — 37%. Это больше, чем у фаворита гонки — альянса, возглавляемого нынешним канцлером Ангелой Меркель. Поэтому борьба за электорат в последний день агитации развернулась нешуточная.
В Германии немало людей, не одобряющих политику канцлера Меркель. На предвыборных митингах ее освистывали и забрасывали помидорами. В своем заключительном телеинтервью канцлер сказала, что относится к этому спокойно — как к проявлению демократии в обществе.
Особую головную боль Меркель доставляет партия «Альтернатива для Германии» — согласно последнему опросу, ей удалось увеличить свою популярность до 11%. У ХДС/ХСС — 36%, у свободных демократов — 10%. Социал-демократы Мартина Шульца, по опросам, набирают лишь 21,5% — худший показатель партии за всю историю выборов.
Если эта тенденция в ходе голосования сохранится, то «Альтернатива» окажется на третьем месте и, возможно, возглавит оппозицию в бундестаге. Это означает, что ее представитель будет открывать дискуссию после выступлений правящих партий и она получит важнейший комитет по бюджету.
На этом фоне не удивительно, что на «Альтернативу для Германии» обрушился весь политический бомонд. На заключительных теледебатах, от участия в которых Меркель и Шульц отказались, кандидата от «Альтернативы» Александра Гауланда называли нацистом, обвиняли в восхвалении немецких солдат в двух мировых войнах и расизме.
Но даже политические соперники не додумались до того, что написало английское издание The Guardian. В том, что немецкая ультраправая партия вырвалась на третье место на политической сцене, газета увидела русский след.
The Guardian: «В Германии живут от 1,5 до 4 млн выходцев из России, в том числе потомки эмигрантов начала XX века. Они разочаровались в европейской демократии, недовольны миграционной политикой, поэтому голосуют на выборах за ультраправых».
При этом, по данным правоохранительных органов Германии, никаких признаков российского вмешательства в выборы не наблюдается. А недовольных миграционной политикой Меркель немало даже в ее собственных рядах, особенно в Баварском христианском союзе. Так, министр внутренних дел Баварии Йоахим Герман объявил, что только за первое полугодие количество изнасилований в его федеральной земле со стороны мигрантов выросло на 91% — до 126 случаев. А германские официальные органы приводят данные о проявлениях антисемитизма среди сирийцев, иракцев, выходцев из Эритреи и Албании, об угрозе, которую несут мигранты для представителей сексуальных меньшинств. На этом фоне «Альтернатива» лишь набирает очки.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Особую головную боль Меркель доставляет партия «Альтернатива для Германии» — согласно последнему опросу, ей удалось увеличить свою популярность до 11%. У ХДС/ХСС — 36%, у свободных демократов — 10%. Социал-демократы Мартина Шульца, по опросам, набирают лишь 21,5% — худший показатель партии за всю историю выборов.
Если эта тенденция в ходе голосования сохранится, то «Альтернатива» окажется на третьем месте и, возможно, возглавит оппозицию в бундестаге. Это означает, что ее представитель будет открывать дискуссию после выступлений правящих партий и она получит важнейший комитет по бюджету.
На этом фоне не удивительно, что на «Альтернативу для Германии» обрушился весь политический бомонд. На заключительных теледебатах, от участия в которых Меркель и Шульц отказались, кандидата от «Альтернативы» Александра Гауланда называли нацистом, обвиняли в восхвалении немецких солдат в двух мировых войнах и расизме.
Но даже политические соперники не додумались до того, что написало английское издание The Guardian. В том, что немецкая ультраправая партия вырвалась на третье место на политической сцене, газета увидела русский след.
The Guardian: «В Германии живут от 1,5 до 4 млн выходцев из России, в том числе потомки эмигрантов начала XX века. Они разочаровались в европейской демократии, недовольны миграционной политикой, поэтому голосуют на выборах за ультраправых».
При этом, по данным правоохранительных органов Германии, никаких признаков российского вмешательства в выборы не наблюдается. А недовольных миграционной политикой Меркель немало даже в ее собственных рядах, особенно в Баварском христианском союзе. Так, министр внутренних дел Баварии Йоахим Герман объявил, что только за первое полугодие количество изнасилований в его федеральной земле со стороны мигрантов выросло на 91% — до 126 случаев. А германские официальные органы приводят данные о проявлениях антисемитизма среди сирийцев, иракцев, выходцев из Эритреи и Албании, об угрозе, которую несут мигранты для представителей сексуальных меньшинств. На этом фоне «Альтернатива» лишь набирает очки.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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