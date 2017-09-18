Меркель ищет себе союзников в Бундестаге

Чуть меньше недели остается до выборов в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и избран канцлер. И остается все меньше сомнений, что это кресло уже в четвертый раз займет Ангела Меркель.
Ангела Меркель, находящаяся у власти уже 12 лет, идет на повторение рекорда в истории ФРГ. Гельмут Коль был канцлером 16 лет. Если Меркель победит на выборах 24 сентября, она сравняется со своим ментором.
Когда два года назад Меркель впустила в страну больше миллиона беженцев, многие считали, что звезда канцлера закатилась, и на выборах ей уже выиграть. Но Меркель сделала выводы, она по-прежнему заявляет, что не раскаивается в своем гуманном шаге, но на деле стала проводить прямо противоположный курс, ограничив приток беженцев.
Возмущенные успокоились, дела в стране идут хорошо, экономика процветает, и в этих условиях Меркель снисходительно смотрит на заявления своего конкурента Мартина Шульца, что он готов после собственной победы на выборах сделать Меркель министром.
Когда в марте Мартин Шульц стал кандидатом в канцлеры, его социал-демократическая партия по опросам даже превысила показатели партии Меркель. Но сейчас все вернулось на круги своя. Шульц предлагает повысить зарплаты и пенсии, обеспечить равноправие женщин, увеличить количество мест в детских садах, но эффекта это не приносит. Христианским партиям во главе с Меркель избиратели больше доверяют в вопросах безопасности на фоне террористических атак в Европе и в Германии. Меркель также больше доверяют в силу ее опыта и осмотрительности во внешней политике.
Главная интрига выборов состоит в том, кто из малых партий может стать партнером партии Меркель вместо социал-демократов. Реальным союзником Меркель могли бы стать свободные демократы или зеленые, или те и другие вместе. В этом случае пост министра иностранных дел займет лидер свободных демократов Кристиан Линднер. Линднер предложил недавно рассматривать Крым как временное решение на неопределенный срок и высказался за поэтапную отмену санкций по мере отдельных шагов со стороны России. Его тут же окрестили человеком, понимающим Путина. Ангела Меркель же удивила, сравнив присоединение Крыма к России и объединение ФРГ и ГДР.
Ангела Меркель: «Если я, к примеру, слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под девизом „Германия поделена, тут ничего не изменить“?»
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Когда два года назад Меркель впустила в страну больше миллиона беженцев, многие считали, что звезда канцлера закатилась, и на выборах ей уже выиграть. Но Меркель сделала выводы, она по-прежнему заявляет, что не раскаивается в своем гуманном шаге, но на деле стала проводить прямо противоположный курс, ограничив приток беженцев.
Возмущенные успокоились, дела в стране идут хорошо, экономика процветает, и в этих условиях Меркель снисходительно смотрит на заявления своего конкурента Мартина Шульца, что он готов после собственной победы на выборах сделать Меркель министром.
Когда в марте Мартин Шульц стал кандидатом в канцлеры, его социал-демократическая партия по опросам даже превысила показатели партии Меркель. Но сейчас все вернулось на круги своя. Шульц предлагает повысить зарплаты и пенсии, обеспечить равноправие женщин, увеличить количество мест в детских садах, но эффекта это не приносит. Христианским партиям во главе с Меркель избиратели больше доверяют в вопросах безопасности на фоне террористических атак в Европе и в Германии. Меркель также больше доверяют в силу ее опыта и осмотрительности во внешней политике.
Главная интрига выборов состоит в том, кто из малых партий может стать партнером партии Меркель вместо социал-демократов. Реальным союзником Меркель могли бы стать свободные демократы или зеленые, или те и другие вместе. В этом случае пост министра иностранных дел займет лидер свободных демократов Кристиан Линднер. Линднер предложил недавно рассматривать Крым как временное решение на неопределенный срок и высказался за поэтапную отмену санкций по мере отдельных шагов со стороны России. Его тут же окрестили человеком, понимающим Путина. Ангела Меркель же удивила, сравнив присоединение Крыма к России и объединение ФРГ и ГДР.
Ангела Меркель: «Если я, к примеру, слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под девизом „Германия поделена, тут ничего не изменить“?»
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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