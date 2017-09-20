Место в правящей коалиции с блоком Меркель прочат яркому стороннику диалога с Россией

В Германии за пять дней до выборов в бундестаг рейтинг правящей коалиции во главе с Ангелой Меркель упал до рекордно низких 36%, и это все равно намного выше показателей конкурентов. Но вся интрига в том, кто финиширует третьим, ведь именно с этой партией, вероятнее всего, предстоит объединиться альянсу Меркель.

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Самые хорошие шансы войти в коалицию имеют свободные демократы — Свободная демократическая партия Германии, которую много лет возглавлял легендарный министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер. Восходящая звезда немецкой политики — его наследник, лидер партии Кристиан Линднер. Ему всего 38 лет, тем не менее, он уже многого достиг. Его называют или будущим Геншером, или новым немецким Макроном.



Вундеркинд в рядах свободных демократов уже в 21 год стал депутатом. Мало кто из немецких политиков сравнится с ним в использовании электронных средств коммуникации. Линднера считают лучшим оратором их всех претендентов. Он способен на память цитировать философов и в то же время говорить с залом на понятном тому языке — как говорится, держать любую аудиторию. Линднер остроумен и ироничен. О недавних теледебатах Меркель и Шульца он отзывается весьма скептически.



Кристиан Линднер: «Утверждается, что это была дуэль, но на самом деле это был разговор правительства с самим собой. Если у вас сильные нервы, вы можете снова посмотреть и подсчитать, сколько раз фрау Меркель благодарит Шульца: большое спасибо господин Шульц, не стоит благодарности, госпожа Меркель. Это не то, что делает демократию живой, а напоминало разговор при приеме на работу Мартина Шульца в качестве делопроизводителя госпожи Меркель».



Кристиан Линднер поднял партию буквально из руин. Десятки лет свободные демократы являлись тем решающим довеском, который формировал политический расклад сил в стране. Но четыре года назад, когда временно Линднер вышел из состава руководства партии, та не прошла в бундестаг. Линднер вернулся, был избран председателем, и сейчас партия на подъеме. В нее снова стали вступать крупные бизнесмены, бежавшие после поражения на предыдущих выборах.



По программе Линднера, Германия должна быть первой во всем: в образовании, в дигитализации бизнеса и общества, где лидируют США и Азия. Он критикует позицию Меркель по приему беженцев, но категорически отвергает сравнение его партии с популистской «Альтернативой для Германии», когда речь заходит об отправке беженцев на родину.



Большое внимание привлекли слова Линднера о России и Крыме, когда он заявил буквально следующее: «Каждый дружественный шаг Кремля по отношению к нам должен приниматься с уважением и поощряться. Нам не следует оставлять попыток сдвинуть российско-германские отношения с мертвой точки. Безопасность и благосостояние Европы непосредственно зависят от степени доверия в отношениях с Москвой. Я, пожалуй, нарушу общепринятое табу: боюсь, что на данный момент решение крымского вопроса затягивается на неопределенный срок. На мой взгляд, этот конфликт следует отложить в долгий ящик, так как целесообразнее было бы сосредоточиться на более актуальных направлениях двусторонних отношений — особенно на тех, где уже наметились положительные результаты».



Отвечая на вопрос обозревателя НТВ Владимира Кондратьева о значении германо-российских отношений, Линдер подчеркнул необходимость поддерживать диалог.



Кристиан Линднер: «Германо-российские отношения имеют важное значение для нашей страны и Европы, но не хватает последовательности и готовности к диалогу. Нельзя одновременно говорить о нарушении международного права и продвигать строительство газопроводов. Готовность поддерживать диалог должна быть всегда. Я считаю, что была допущена ошибка, когда Россию исключили из „большой восьмерки“, потому что всегда надо пытаться находить общие позиции и общие интересы».



По опросам, Свободная демократическая партия Германии с 11% идет на третьем месте после ХДС/XCC и социал-демократов. Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября.