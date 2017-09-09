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  • 09.09, 02:43

    Автомобиль Меркель закидали помидорами

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    Автомобиль Меркель закидали помидорами

    Автомобиль Меркель закидали помидорами

    Канцлера ФРГ Ангелу Меркель неласково встретили в немецком городе Вольгаст, куда политик приехала на предвыборный митинг.

    Противники политики Меркель забросали помидорами автомобиль с канцлером. У здания, где должно было проходить выступление политика, собрались около 150 сторонников правых политических сил — «Альтернативы для Германии» (АдГ) и Национал-демократической партии Германии. Они встретили главу кабмина свистом и криками, сообщает ТАСС.

    Аналогичный «помидорный» инцидент произошел 5 сентября в городе Гейдельберге. Там в Меркель, которая стояла на сцене, из толпы кинули два помидора. Один попал в канцлера, второй — в ведущую.

    В Германии сейчас готовятся к выборам в Бундестаг — они состоятся 24 сентября. По итогам выборов будет также определен новый состав правительства и канцлер. Согласно опросам, блок Меркель значительно опережает ближайшего преследователя — Социал-демократическую партию Германии.

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