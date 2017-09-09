Автомобиль Меркель закидали помидорами

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель неласково встретили в немецком городе Вольгаст, куда политик приехала на предвыборный митинг.
Противники политики Меркель забросали помидорами автомобиль с канцлером. У здания, где должно было проходить выступление политика, собрались около 150 сторонников правых политических сил — «Альтернативы для Германии» (АдГ) и Национал-демократической партии Германии. Они встретили главу кабмина свистом и криками, сообщает ТАСС.
Аналогичный «помидорный» инцидент произошел 5 сентября в городе Гейдельберге. Там в Меркель, которая стояла на сцене, из толпы кинули два помидора. Один попал в канцлера, второй — в ведущую.
В Германии сейчас готовятся к выборам в Бундестаг — они состоятся 24 сентября. По итогам выборов будет также определен новый состав правительства и канцлер. Согласно опросам, блок Меркель значительно опережает ближайшего преследователя — Социал-демократическую партию Германии.
Аналогичный «помидорный» инцидент произошел 5 сентября в городе Гейдельберге. Там в Меркель, которая стояла на сцене, из толпы кинули два помидора. Один попал в канцлера, второй — в ведущую.
В Германии сейчас готовятся к выборам в Бундестаг — они состоятся 24 сентября. По итогам выборов будет также определен новый состав правительства и канцлер. Согласно опросам, блок Меркель значительно опережает ближайшего преследователя — Социал-демократическую партию Германии.
Комментарии