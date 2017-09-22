Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Подозреваемого в нападении на Ляскина отпустили под подписку о невыезде

    комментировать

    Подозреваемого в нападении на Ляскина отпустили под подписку о невыезде

    Подозреваемого в нападении на Ляскина отпустили под подписку о невыезде

    Московская полиция сообщила, что мужчина, задержанный по делу о нападении на главу столичного штаба Навального, отпущен под подписку о невыезде.

    Пресс-служба ГУ МВЛ по Москве: «Подозреваемому в причинении телесных повреждений гражданину на улице Гиляровского избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».

    Расследование уголовного дела о нападении на главу московского штаба оппозиционера Алексея Навального продолжается. Сам пострадавший Николай Ляскин ранее не смог точно указать на подозреваемого и подтвердить, что тот является напавшим на него человеком, передает ТАСС.

    смотреть«Он дал 10 тысяч»: видео допроса подозреваемого в нападении на Ляскина
    «Он дал 10 тысяч»: видео допроса подозреваемого в нападении на Ляскина
    Между тем ранее в полиции сообщали, что задержанный на допросе дал показания и подтвердил, что ударил трубой Ляскина. Но, по его словам, случившееся было инсценировкой. Подозреваемый заявил, что сам Ляскин предложил ему 150 тысяч рублей за организацию нападения на него и заплатил 10 тысяч в качестве задатка.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru