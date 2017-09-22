Подозреваемого в нападении на Ляскина отпустили под подписку о невыезде

Московская полиция сообщила, что мужчина, задержанный по делу о нападении на главу столичного штаба Навального, отпущен под подписку о невыезде.
Пресс-служба ГУ МВЛ по Москве: «Подозреваемому в причинении телесных повреждений гражданину на улице Гиляровского избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».
Расследование уголовного дела о нападении на главу московского штаба оппозиционера Алексея Навального продолжается. Сам пострадавший Николай Ляскин ранее не смог точно указать на подозреваемого и подтвердить, что тот является напавшим на него человеком, передает ТАСС.
Между тем ранее в полиции сообщали, что задержанный на допросе дал показания и подтвердил, что ударил трубой Ляскина. Но, по его словам, случившееся было инсценировкой. Подозреваемый заявил, что сам Ляскин предложил ему 150 тысяч рублей за организацию нападения на него и заплатил 10 тысяч в качестве задатка.
Расследование уголовного дела о нападении на главу московского штаба оппозиционера Алексея Навального продолжается. Сам пострадавший Николай Ляскин ранее не смог точно указать на подозреваемого и подтвердить, что тот является напавшим на него человеком, передает ТАСС.
Между тем ранее в полиции сообщали, что задержанный на допросе дал показания и подтвердил, что ударил трубой Ляскина. Но, по его словам, случившееся было инсценировкой. Подозреваемый заявил, что сам Ляскин предложил ему 150 тысяч рублей за организацию нападения на него и заплатил 10 тысяч в качестве задатка.
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