Подозреваемый получил от Ляскина вознаграждение за инсценировку нападения

Мужчина, ударивший трубой главу столичного штаба Навального, был задержан и доставлен в отделение полиции, где дал показания.
Сотрудникам столичной полиции удалось установить подозреваемого в нападении на Николая Ляскина. Его задержали и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.
В ГУ МВД по Москве сообщили, что нападавший уже дал показания. По его словам, он приехал в Москву, узнав через Интернет о возможности заработать в штабе Навального. Как выяснилось, в этой организации он и познакомился с Ляскиным.
В ходе допроса задержанный рассказал, что лично общался с Ляскиным около часа и тот предложил ему за вознаграждение инсценировать нападение. Глава столичного штаба Навального пообещал ему 150 тысяч рублей и выплатил задаток — 10 тысяч рублей.
Напомним, о нападении Ляскина стало известно 15 сентября. Глава столичного штаба Навального заявил, что на улице Гиляровского неизвестный мужчина сзади ударил его трубой по голове, затем нанес еще два удара вскользь по телу и скрылся. Полиция после нападения возбудила дело по статье «Хулиганство».
В ГУ МВД по Москве сообщили, что нападавший уже дал показания. По его словам, он приехал в Москву, узнав через Интернет о возможности заработать в штабе Навального. Как выяснилось, в этой организации он и познакомился с Ляскиным.
В ходе допроса задержанный рассказал, что лично общался с Ляскиным около часа и тот предложил ему за вознаграждение инсценировать нападение. Глава столичного штаба Навального пообещал ему 150 тысяч рублей и выплатил задаток — 10 тысяч рублей.
Напомним, о нападении Ляскина стало известно 15 сентября. Глава столичного штаба Навального заявил, что на улице Гиляровского неизвестный мужчина сзади ударил его трубой по голове, затем нанес еще два удара вскользь по телу и скрылся. Полиция после нападения возбудила дело по статье «Хулиганство».
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