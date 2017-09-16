Возбуждено дело после нападения на главу московского штаба Навального

Николая Ляскина ударили стальной трубой. Он поступил в больницу с гематомой на голове.
Сообщение о нападении на Николая Ляскина возле дома дома 60 по улице Гиляровского поступило в полицию накануне вечером. После проведенной проверки правоохранители возбудили дело по статье «Хулиганство».
ГУ МВД по Москве: «По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ — „Хулиганство“».
Сам Ляскин, который возглавляет московский штаб оппозиционера Алексея Навального, рассказал, что на улице к нему сзади побежал незнакомый человек и ударил его стальной трубой. Первый удар пришелся по голове, еще два прошли по телу вскользь.
После этого нападавший бросил трубу и сбежал. По словам Ляскина, мужчина действовал молча. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего с гематомой на голове в НИИ имени Склифосовского, передает ТАСС. После оказания помощи он был отпущен из больницы.
ГУ МВД по Москве: «Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на раскрытие указанного преступления и задержание лица, его совершившего».
ГУ МВД по Москве: «По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ — „Хулиганство“».
Сам Ляскин, который возглавляет московский штаб оппозиционера Алексея Навального, рассказал, что на улице к нему сзади побежал незнакомый человек и ударил его стальной трубой. Первый удар пришелся по голове, еще два прошли по телу вскользь.
После этого нападавший бросил трубу и сбежал. По словам Ляскина, мужчина действовал молча. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего с гематомой на голове в НИИ имени Склифосовского, передает ТАСС. После оказания помощи он был отпущен из больницы.
ГУ МВД по Москве: «Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на раскрытие указанного преступления и задержание лица, его совершившего».
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