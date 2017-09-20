Опубликовано видео допроса подозреваемого в нападении на Ляскина

В распоряжении НТВ оказалось видео допроса мужчины, напавшего с трубой на главу столичного штаба Навального.
НТВ.Ru публикует видеозапись допроса подозреваемого в нападении на Николая Ляскина. На записи из отделения полиции задержанный мужчина рассказал, при каких обстоятельствах познакомился со своей «жертвой» и сколько ему было обещано за инсценировку нападения на главу столичного штаба Навального.
По словам подозреваемого, он лично беседовал с Ляскиным перед «нападением» около часа.
Подозреваемый: «Я ехал в Москву с одной целью — заработать денег. Так ему и сказал. Он мне предложил инсценировать нападение на двоих человек — одного он мне показал фотографию, и нападение на самого себя (на Ляскина — ред.). Пообещал заявление не писать. В принципе, предложил 150 тысяч — деньги немаленькие. Он мне первые 10 тысяч дал как задаток».
Напомним, о нападении на Ляскина стало известно 15 сентября. Глава столичного штаба Навального заявил, что на улице Гиляровского неизвестный мужчина сзади ударил его трубой по голове, затем нанес еще два удара вскользь по телу и скрылся. После нападения было возбуждено дело по статье «Хулиганство». Сотрудникам столичной полиции удалось установить подозреваемого в нападении на Николая Ляскина. Его задержали и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства, где он дал показания.
По словам подозреваемого, он лично беседовал с Ляскиным перед «нападением» около часа.
Подозреваемый: «Я ехал в Москву с одной целью — заработать денег. Так ему и сказал. Он мне предложил инсценировать нападение на двоих человек — одного он мне показал фотографию, и нападение на самого себя (на Ляскина — ред.). Пообещал заявление не писать. В принципе, предложил 150 тысяч — деньги немаленькие. Он мне первые 10 тысяч дал как задаток».
Напомним, о нападении на Ляскина стало известно 15 сентября. Глава столичного штаба Навального заявил, что на улице Гиляровского неизвестный мужчина сзади ударил его трубой по голове, затем нанес еще два удара вскользь по телу и скрылся. После нападения было возбуждено дело по статье «Хулиганство». Сотрудникам столичной полиции удалось установить подозреваемого в нападении на Николая Ляскина. Его задержали и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства, где он дал показания.
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