Трамп назвал Ким Чен Ына психом и пообещал ему «небывалые испытания»

Президент США в очередной пригрозил лидеру Северной Кореи и обозвал его сумасшедшим.
Дональд Трамп вновь назвал Ким Чен Ына психопатом. Сообщение о лидере Северной Кореи он разметил на своей странице в Twitter.
Дональд Трамп: «Северокорейского Ким Чен Ына, который, очевидно, сумасшедший, и который совершенно спокойно убивает и морит голодом своих людей, ждут небывалые испытания».
Таким образом, лидеры США и КНДР продолжают обмениваться угрозами и обвинять друг друга в потере рассудка.
На днях, выступая на Генассамблее ООН, Трамп заявил о готовности полностью уничтожить Северную Корею в случае угрозы для США и их союзников. В ответ глава МИД КНДР назвал слова Трампа «собачьим лаем». А сам Ким Чен Ын пригрозил ответить огнем «безумному маразматику» Трампу.
Отметим, что Трамп и раньше высказывал сомнения в адекватности лидера КНДР. В мае в ходе беседы с президентом Филиппин он назвал главу Северной Кореи «безумцем с ядерным оружием».
Дональд Трамп: «Северокорейского Ким Чен Ына, который, очевидно, сумасшедший, и который совершенно спокойно убивает и морит голодом своих людей, ждут небывалые испытания».
Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn’t mind starving or killing his people, will be tested like never before!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 сентября 2017 г.
Таким образом, лидеры США и КНДР продолжают обмениваться угрозами и обвинять друг друга в потере рассудка.
На днях, выступая на Генассамблее ООН, Трамп заявил о готовности полностью уничтожить Северную Корею в случае угрозы для США и их союзников. В ответ глава МИД КНДР назвал слова Трампа «собачьим лаем». А сам Ким Чен Ын пригрозил ответить огнем «безумному маразматику» Трампу.
Отметим, что Трамп и раньше высказывал сомнения в адекватности лидера КНДР. В мае в ходе беседы с президентом Филиппин он назвал главу Северной Кореи «безумцем с ядерным оружием».
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