Возбуждено дело после пожара в гостинице в Ростове-на-Дону

Здание
10-этажного отеля в центре Ростова-на-Дону тушили несколько часов. Крупное возгорание не обошлось без жертв.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Жертвами возгорания стали мужчина и женщина.
СК по Ростовской области: «В настоящее время следователи совместно с криминалистами проводят осмотр места происшествия. К осмотру привлечены сотрудники МЧС для оказания помощи в установлении источника возгорания. Также следователи допрашивают владельца и сотрудников гостиницы».
В ходе расследования следователи планируют изъять разрешительную документацию на строительство гостиницы, а также провести ряд экспертиз, чтобы установить ответственных за случившееся.
Напомним, 10-этажное здание вспыхнуло около 14:00. Пламя быстро охватило весь фасад гостиницы, горящие обломки начали падать на припаркованные под зданием машины. При пожаре частично обвалилась кровля отеля. Людям приходилось пробиваться к выходу сквозь огонь.
СК по Ростовской области: «В настоящее время следователи совместно с криминалистами проводят осмотр места происшествия. К осмотру привлечены сотрудники МЧС для оказания помощи в установлении источника возгорания. Также следователи допрашивают владельца и сотрудников гостиницы».
В ходе расследования следователи планируют изъять разрешительную документацию на строительство гостиницы, а также провести ряд экспертиз, чтобы установить ответственных за случившееся.
Напомним, 10-этажное здание вспыхнуло около 14:00. Пламя быстро охватило весь фасад гостиницы, горящие обломки начали падать на припаркованные под зданием машины. При пожаре частично обвалилась кровля отеля. Людям приходилось пробиваться к выходу сквозь огонь.
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