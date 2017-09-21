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    Возбуждено дело после пожара в гостинице в Ростове-на-Дону

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    • Фото: РИА Новости, Роман Неведров
    Возбуждено дело после пожара в гостинице в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>

    Возбуждено дело после пожара в гостинице в Ростове-на-Дону

    Возбуждено дело после пожара в гостинице в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>
  • Фото: РИА Новости, Роман Неведров

    • Здание 10-этажного отеля в центре Ростова-на-Дону тушили несколько часов. Крупное возгорание не обошлось без жертв.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Жертвами возгорания стали мужчина и женщина.

    СК по Ростовской области: «В настоящее время следователи совместно с криминалистами проводят осмотр места происшествия. К осмотру привлечены сотрудники МЧС для оказания помощи в установлении источника возгорания. Также следователи допрашивают владельца и сотрудников гостиницы».

    В ходе расследования следователи планируют изъять разрешительную документацию на строительство гостиницы, а также провести ряд экспертиз, чтобы установить ответственных за случившееся.

    смотреть«Свечка» в Ростове-на-Дону вспыхнула за минуту: видео очевидцев
    «Свечка» в Ростове-на-Дону вспыхнула за минуту: видео очевидцев
    Напомним, 10-этажное здание вспыхнуло около 14:00. Пламя быстро охватило весь фасад гостиницы, горящие обломки начали падать на припаркованные под зданием машины. При пожаре частично обвалилась кровля отеля. Людям приходилось пробиваться к выходу сквозь огонь.

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