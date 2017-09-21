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    Появилось видео штурма мигрантами ТЦ «Москва». драки и избиения, мигранты, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоявилось видео штурма мигрантами ТЦ «Москва»

    Появилось видео штурма мигрантами ТЦ «Москва»

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    Появилось видео штурма мигрантами ТЦ «Москва»

    Появилось видео штурма мигрантами ТЦ «Москва»

    Появилось видео штурма мигрантами ТЦ «Москва»

      Полицейские разбираются в причинах инцидента на юго-востоке столицы у торгового центра «Москва», где накануне мигранты едва не спровоцировали массовые беспорядки.

      К настоящему времени известно о 90 задержанных, они распределены по разным отделам УВД. Конфликт произошел из-за того, что охранники якобы избили рабочего, а заступились за него земляки.

      В распоряжении НТВ оказалась видеозапись штурма ТЦ. Ее снял один из секьюрити магазина, который в тот момент находился в осажденном здании. Судя по записи, толпа пыталась проникнуть на закрытую территорию.

      Что касается пострадавшего, то побоев на его теле не зафиксировано, а ночью он пытался сбежать. Сам мужчина уверяет: его избили охранники торгового центра, в котором он работает. Но за что конкретно, объяснить не может.

      Представители ТЦ со своей стороны заявляют, что Каримов что-то уронил во время работы, это заметила охрана. Его попытались вывести с территории, чтобы разобраться, но от волнения у мужчины начался приступ эпилепсии. Позже в толпе иностранцев уже звучали выкрики: мол, земляка жестоко избили охранники и нужно им отомстить.

      Часть мигрантов осталась дежурить у здания, некоторые отправились в больницу. Туда же приехали представители диаспоры. А председатель Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов попросил, чтобы врачи предоставили всю информацию о состоянии раненого. Ответ медиков, кажется, его удивил. На теле не было обнаружено следов побоев — ни синяков, ни кровоподтеков, а компьютерная томография показала отсутствие сотрясения.

      Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов сам был накануне на месте событий, уехал от торгового центра в 2:30 ночи. По его информации, у грузчика и правда был эпилептический припадок. Да и врачи, пожалуй, не стали бы обманывать десятки приезжих, которые ждали у больницы. Коженов уверяет: все происходящее было спланировано — для того, чтобы спровоцировать массовые беспорядки. При этом он заявил, что такой организации, как Федерация мигрантов СНГ, которую представляет некий Каромат Шарипов, на самом деле не существует.

      А по словам стражей порядка, которые дежурят у больницы, мигрант, несмотря на «страшные травмы», о которых заявляли его друзья, уже попытался сбежать из палаты. И сейчас за ним особо пристально наблюдают: в ближайшее время с ним должны встретиться дипломаты, чтобы выяснить, что же все-таки произошло в столичном торговом центре.

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