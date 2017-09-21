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    После конфликта мигрантов у ТЦ «Москва» возбуждено уголовное дело

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    После конфликта мигрантов у ТЦ «Москва» возбуждено уголовное дело

    После конфликта мигрантов у ТЦ «Москва» возбуждено уголовное дело

    После конфликта мигрантов у ТЦ «Москва» возбуждено уголовное дело

    Полиция возбудила уголовное дело после массовой потасовки возле торгового центра «Москва» на юго-востоке столицы.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дело возбуждено по статье «Хулиганство».

    В пресс-службе ГУ МВД по Москве со своей стороны опровергли информацию о смерти избитого у ТЦ гражданина Таджикистана. По данным полиции, его доставили в больницу, где ему была оказана помощь.

    Из сообщения пресс-службы ГУ МВД: «В настоящее время он дает объяснения сотрудникам полиции. По факту причинения пострадавшему телесных повреждений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ („Побои“)».

    В МВД также сообщили, что после драки в территориальные отделы полиции доставили более 90 человек. Ранее сообщалось о 250 задержанных.

    смотретьПолиция проводит проверку в связи с конфликтом у ТЦ «Москва»
    Полиция проводит проверку в связи с конфликтом у ТЦ «Москва»
    Ранее стало известно, что правоохранители пресекли потасовку у ТЦ «Москва». По предварительным данным, охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. За него решили вступиться его земляки, в результате чего и произошел конфликт.

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