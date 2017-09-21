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    У ТЦ «Москва» задержаны 250 участников массовой потасовки

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    У ТЦ «Москва» задержаны 250 участников массовой потасовки

    У ТЦ «Москва» задержаны 250 участников массовой потасовки

    В результате конфликта у столичного торгового центра были задержаны 250 человек. Об этом сообщил президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов.

    Каромат Шарипов: «У ТЦ было задержано около 250 человек».

    Он также рассказал, что некоторые участники конфликта после произошедшего направились к больнице №68, куда доставили пострадавшего гражданина Таджикистана. По предварительным данным, у него диагностировано сотрясение мозга, передает «Интерфакс».

    смотретьВрач рассказал о состоянии пострадавшего мигранта из ТЦ «Москва»
    Врач рассказал о состоянии пострадавшего мигранта из ТЦ «Москва»
    Ранее сообщалось, что сотрудники полиции пресекли массовую драку с участием мигрантов около торгового центра «Москва» на юго-востоке столицы. По предварительным данным, охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. За него решили вступиться его земляки, в результате чего и произошел конфликт. Ранее поступала информация о 100 задержанных.

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