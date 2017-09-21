Врач рассказал о состоянии пострадавшего мигранта из ТЦ «Москва»

«Следов побоев на теле нет»: врач рассказал о самочувствии мигранта,
из-за которого на юго-востоке Москвы чуть было не произошел конфликт.
По словам врача, видимых следов побоев на теле пострадавшего нет, он находится в состоянии средней тяжести. С «большой натяжкой» мужчине можно поставить диагноз сотрясение мозга.
Как сообщает корреспондент «Интерфакса», обстановка у больницы №68 спокойная. Там дежурят около 10 полицейских.
Президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов рассказал о возможных причинах конфликта. Якобы охранники избили сотрудника ТЦ, заподозрив его в воровстве.
Как сообщалось ранее, полицейские пресекли массовую драку у ТЦ «Москва» в Люблине. По предварительной версии, охранники ТЦ повздорили с одним из сотрудников, после чего на разборки явились десятки мигрантов.
Как сообщает корреспондент «Интерфакса», обстановка у больницы №68 спокойная. Там дежурят около 10 полицейских.
Президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов рассказал о возможных причинах конфликта. Якобы охранники избили сотрудника ТЦ, заподозрив его в воровстве.
Как сообщалось ранее, полицейские пресекли массовую драку у ТЦ «Москва» в Люблине. По предварительной версии, охранники ТЦ повздорили с одним из сотрудников, после чего на разборки явились десятки мигрантов.
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