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    В федерации мигрантов сообщили о смерти избитого у ТЦ «Москва» гражданина Таджикистана

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    В федерации мигрантов сообщили о смерти избитого у ТЦ «Москва» гражданина Таджикистана

    В федерации мигрантов сообщили о смерти избитого у ТЦ «Москва» гражданина Таджикистана

    В федерации мигрантов сообщили о смерти избитого у ТЦ «Москва» гражданина Таджикистана

    Гражданин Таджикистана Навруз Каримов, избитый охраной столичного ТЦ «Москва», скончался в больнице от полученных травм. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил президент Федерации мигрантов СНГ за трудовые и социальные права Каромат Шарипов.

    По словам Шарипова, потерпевший скончался сегодня утром. Он отметил, что родственники Каримова хотели увидеть его в больнице в последний раз.

    В то же время в московской больнице №68 РИА Новости сообщили, что потерпевший жив и находится в отделении нейрохирургии в тяжелом состоянии.

    смотретьПолиция проводит проверку в связи с конфликтом у ТЦ «Москва»
    Полиция проводит проверку в связи с конфликтом у ТЦ «Москва»
    Ранее сообщалось, что полиция пресекла массовую драку с участием мигрантов около торгового центра «Москва» на юго-востоке столицы, были задержаны около 250 человек. По предварительным данным, охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. За него решили вступиться его земляки, в результате чего и произошел конфликт.

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