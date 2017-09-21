В федерации мигрантов сообщили о смерти избитого у ТЦ «Москва» гражданина Таджикистана

Гражданин Таджикистана Навруз Каримов, избитый охраной столичного ТЦ «Москва», скончался в больнице от полученных травм. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил президент Федерации мигрантов СНГ за трудовые и социальные права Каромат Шарипов.
По словам Шарипова, потерпевший скончался сегодня утром. Он отметил, что родственники Каримова хотели увидеть его в больнице в последний раз.
В то же время в московской больнице №68 РИА Новости сообщили, что потерпевший жив и находится в отделении нейрохирургии в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что полиция пресекла массовую драку с участием мигрантов около торгового центра «Москва» на юго-востоке столицы, были задержаны около 250 человек. По предварительным данным, охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. За него решили вступиться его земляки, в результате чего и произошел конфликт.
В то же время в московской больнице №68 РИА Новости сообщили, что потерпевший жив и находится в отделении нейрохирургии в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что полиция пресекла массовую драку с участием мигрантов около торгового центра «Москва» на юго-востоке столицы, были задержаны около 250 человек. По предварительным данным, охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. За него решили вступиться его земляки, в результате чего и произошел конфликт.
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