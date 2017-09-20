Марк Захаров и Валентин Гафт раскритиковали Фримена за съемки в антироссийском ролике

Известный голливудский актер Морган Фримен снялся в ролике Комитета по расследованию действий России. На записи он обвинил РФ в кибератаках и вмешательстве в президентские выборы США. На его заявления отреагировали худрук театра «Ленком» Марк Захаров и народный артист РСФСР Валентин Гафт.
Валентин Гафт заявил НСН, что обескуражен выпадом голливудского актера против России и руководства нашей страны. Народный артист РСФСР высказал мнение, что его заокеанские коллеги стали жертвами антироссийской истерии.
Валентин Гафт: «Я не верю, что это случилось, что идет такая массовая атака на Россию, даже таким способом. Меня удивляет эта массовая истерика по поводу России».
Он добавил, что ему стыдно читать и слушать сообщения, которые имеют отношения к массовой истерии вокруг России. Гафт сожалеет, что к этой атаке присоединяется зарубежная интеллигенция, в частности, «замечательные артисты».
Валентин Гафт: «Мне бы не хотелось, чтобы замечательные американские артисты, художники, кинорежиссеры, у которых много правдивых, честных работ, которым доверяет человечество, занимали такую позицию, нападали на Россию».
К критике Моргана Фримена присоединился и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров. Он подчеркнул, что участие в антироссийском ролике не украшает этого голливудского актера, и посоветовал Фримену не лезть в политику.
Марк Захаров: «Я крайне отрицательно ко всему этому отношусь. Есть правительство, есть президент, есть у главы государства пресс-секретарь. Я считаю, что в политику не надо лезть. Надо быть высочайшим профессионалом, чтобы участвовать в руководстве страны. Это другая профессия, другое образование… Поступок Фримана очень самонадеянный и не украшает этого человека».
Напомним, оскароносный актер Морган Фримен в видеоролике призвал защитить демократию США от нападок России. Запись была выложена в Сеть. На нее уже отреагировали в Кремле и в МИД РФ.
Валентин Гафт: «Я не верю, что это случилось, что идет такая массовая атака на Россию, даже таким способом. Меня удивляет эта массовая истерика по поводу России».
Он добавил, что ему стыдно читать и слушать сообщения, которые имеют отношения к массовой истерии вокруг России. Гафт сожалеет, что к этой атаке присоединяется зарубежная интеллигенция, в частности, «замечательные артисты».
Валентин Гафт: «Мне бы не хотелось, чтобы замечательные американские артисты, художники, кинорежиссеры, у которых много правдивых, честных работ, которым доверяет человечество, занимали такую позицию, нападали на Россию».
К критике Моргана Фримена присоединился и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров. Он подчеркнул, что участие в антироссийском ролике не украшает этого голливудского актера, и посоветовал Фримену не лезть в политику.
Марк Захаров: «Я крайне отрицательно ко всему этому отношусь. Есть правительство, есть президент, есть у главы государства пресс-секретарь. Я считаю, что в политику не надо лезть. Надо быть высочайшим профессионалом, чтобы участвовать в руководстве страны. Это другая профессия, другое образование… Поступок Фримана очень самонадеянный и не украшает этого человека».
Напомним, оскароносный актер Морган Фримен в видеоролике призвал защитить демократию США от нападок России. Запись была выложена в Сеть. На нее уже отреагировали в Кремле и в МИД РФ.
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