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  • 20.09, 14:29
    Песков назвал Фримена «жертвой эмоциональной экзальтации». Голливуд, Песков, США, выборы, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПесков назвал Фримена «жертвой эмоциональной экзальтации»

    Песков назвал Фримена «жертвой эмоциональной экзальтации»

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Песков назвал Фримена «жертвой эмоциональной экзальтации»

    Песков назвал Фримена «жертвой эмоциональной экзальтации»

    Песков назвал Фримена «жертвой эмоциональной экзальтации»
    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

      • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появление в СМИ антироссийского ролика с участием голливудского актера Моргана Фримена.

      В Кремле не воспринимают всерьез Фримена, призывающего американцев защищаться от России. Актер, по словам Пескова, стал «жертвой экзальтации».

      Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Многие творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей. Они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, продолжением такого маккартизма, я бы сказал. Со временем это проходит».

      В антироссийском ролике, который распространяет так называемый Комитет по расследованию против России, Фримен обвинил Россию в кибератаках на демократические государства и распространении пропаганды. Голливудский актер призвал президента США Дональда Трампа выступить с обращением к американцам по поводу предполагаемого вмешательства РФ в выборы США.

      Напомним, Москва неоднократно и публично на самом высоком уровне опровергала обвинения о «российском следе» в ходе предвыборной гонки в Штатах.

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