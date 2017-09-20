«Фримена подставили»: Захарова прокомментировала антироссийский ролик с актером

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на видеоролик, выпущенный Комитетом по расследованию против России.
Мария Захарова считает, что знаменитого актера Моргана Фримена, который снялся в антироссийском ролике, подставили. На записи актер призвал рассказать о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США. Свой комментарий официальный представитель МИД РФ разметила в Facebook.
Мария Захарова: «Моргана Фримена подставили так же, как в свое время подставили Коллина Пауэлла. Думаю, это очередная история о том, как сиюминутная цель оправдывает любые средства. А вот кто стоит за этой историей, мы узнаем намного быстрее, чем узнали об истинном содержимом пресловутой пробирки».
Пауэлл в 2003 году, выступая в Совбезе ООН, представил якобы неопровержимые доказательства наличия в Ираке оружия массового поражения — пробирку с неким белым порошком. В тот момент он занимал пост госсекретаря США. Эту «улику» использовали, чтобы оправдать военную операцию в Ираке, где в итоге не было найдено химоружия.
Захарова напомнила, что при администрации Барака Обамы по тайному решению суда велась прослушка Пола Манафорта, который возглавлял предвыборный штаб Трампа. По мнению официального представителя МИД, образ российской угрозы используют, чтобы отвлечь внимание от предвыборного беззакония в США и избежать громкого скандала.
Мария Захарова: «Прослушка велась до и после выборов. Понимаете, при чем тут Россия? Правильно — легитимизации предвыборного беззакония. Без внешнего фактора все банально превратилось был в новый Уотергейт, а с наличием „зарубежного вмешательства“ история развивается в русле национальной безопасности».
Захарова добавила, что предвкушает яркий финал этой истории.
Напомним, Фримен снялся в видеоролике, созданном так называемым Комитетом по расследованию против России. Актер на записи призывал защитить демократию США от России, он также обвинил РФ в кибератаках. Это видео уже прокомментировали в Кремле: Песков назвал Фримена «жертвой эмоциональной экзальтации».
Мария Захарова: «Моргана Фримена подставили так же, как в свое время подставили Коллина Пауэлла. Думаю, это очередная история о том, как сиюминутная цель оправдывает любые средства. А вот кто стоит за этой историей, мы узнаем намного быстрее, чем узнали об истинном содержимом пресловутой пробирки».
Пауэлл в 2003 году, выступая в Совбезе ООН, представил якобы неопровержимые доказательства наличия в Ираке оружия массового поражения — пробирку с неким белым порошком. В тот момент он занимал пост госсекретаря США. Эту «улику» использовали, чтобы оправдать военную операцию в Ираке, где в итоге не было найдено химоружия.
Захарова напомнила, что при администрации Барака Обамы по тайному решению суда велась прослушка Пола Манафорта, который возглавлял предвыборный штаб Трампа. По мнению официального представителя МИД, образ российской угрозы используют, чтобы отвлечь внимание от предвыборного беззакония в США и избежать громкого скандала.
Мария Захарова: «Прослушка велась до и после выборов. Понимаете, при чем тут Россия? Правильно — легитимизации предвыборного беззакония. Без внешнего фактора все банально превратилось был в новый Уотергейт, а с наличием „зарубежного вмешательства“ история развивается в русле национальной безопасности».
Захарова добавила, что предвкушает яркий финал этой истории.
Напомним, Фримен снялся в видеоролике, созданном так называемым Комитетом по расследованию против России. Актер на записи призывал защитить демократию США от России, он также обвинил РФ в кибератаках. Это видео уже прокомментировали в Кремле: Песков назвал Фримена «жертвой эмоциональной экзальтации».
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