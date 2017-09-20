МЧС РФ предложило Мексике помощь в ликвидации последствий землетрясения

По уточненным данным, в результате нового мощного землетрясения в Мексике погибли 248 человек. В МИД РФ уже сообщили, что, по предварительной информации, россиян среди погибших и раненых нет. Подземные толчки магнитудой 7,1 обрушили десятки высотных зданий в столице. Под завалами могут находиться люди. В пострадавших районах ввели режим чрезвычайного положения.
Мощнейшие подземные толчки начались в 100 километрах к югу от столицы. После удара стихии большая часть страны осталась без связи. Паника охватила густонаселенные районы Мехико. Из-за повреждений газопроводов в городе начались пожары.
Землетрясение началось в разгар рабочего дня. В Мехико подземные толчки обрушили здание школы: восемь детей погибли, еще 11 находятся под завалами. Разрушены целые кварталы. Здание семиэтажной фабрики сложилось всего за несколько секунд, под обломками могут находиться более сотни человек.
На месте разрушений работают спасатели и волонтеры. Пострадавших бесплатно обеспечивают едой и всем необходимым. По предварительным данным, жертв среди россиян нет. Несколько российских дипломатов после землетрясения остались без жилья. Сотрудников посольства эвакуировали в безопасное место.
Эта серия подземных толчков уже вторая за последние две недели. По стечению обстоятельств удар пришелся на годовщину другой страшной катастрофы: ровно 32 года назад в Мексике было зафиксировано самое кровавое землетрясение за всю историю страны. Жертвами стихии тогда стали тысячи человек. С тех пор 19 сентября в стране проходят массовые пожарные учения, однако на этот раз тревога оказалась боевой.
Глава МЧС РФ Владимир Пучков выразил готовность помочь Мексике в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Он уже направил главе мексиканского МВД телеграмму с соответствующим предложением.
Землетрясение началось в разгар рабочего дня. В Мехико подземные толчки обрушили здание школы: восемь детей погибли, еще 11 находятся под завалами. Разрушены целые кварталы. Здание семиэтажной фабрики сложилось всего за несколько секунд, под обломками могут находиться более сотни человек.
На месте разрушений работают спасатели и волонтеры. Пострадавших бесплатно обеспечивают едой и всем необходимым. По предварительным данным, жертв среди россиян нет. Несколько российских дипломатов после землетрясения остались без жилья. Сотрудников посольства эвакуировали в безопасное место.
Эта серия подземных толчков уже вторая за последние две недели. По стечению обстоятельств удар пришелся на годовщину другой страшной катастрофы: ровно 32 года назад в Мексике было зафиксировано самое кровавое землетрясение за всю историю страны. Жертвами стихии тогда стали тысячи человек. С тех пор 19 сентября в стране проходят массовые пожарные учения, однако на этот раз тревога оказалась боевой.
Глава МЧС РФ Владимир Пучков выразил готовность помочь Мексике в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Он уже направил главе мексиканского МВД телеграмму с соответствующим предложением.
Более 200 человек стали жертвами землетрясения в Мексике. Среди погибших много детей. По информации местных СМИ, в Мехико обрушилось здание школы.Опубликовано НТВ 19 сентября 2017 г.
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