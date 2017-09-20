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  • 20.09, 08:25
    СМИ: более 200 человек стали жертвами землетрясения в Мексике. Мексика, землетрясения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: более 200 человек стали жертвами землетрясения в Мексике

    СМИ: более 200 человек стали жертвами землетрясения в Мексике

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    • Фото: Reuters © 2017, Claudia Daut
    СМИ: более 200 человек стали жертвами землетрясения в Мексике

    СМИ: более 200 человек стали жертвами землетрясения в Мексике

    СМИ: более 200 человек стали жертвами землетрясения в Мексике
    • Фото: Reuters © 2017, Claudia Daut

      • В Мексике растет число жертв уже второго в сентябре разрушительного землетрясения.

      По информации мексиканских СМИ, в результате разрушительного землетрясения магнитудой 7,1, эпицентр которого располагался в 110 километрах от столицы страны, погибли не менее 200 человек. Из них в столице 97 человек, 64 — в штате Морелос, 32 — в штате Пуэбла, девять — в штате Мехико, и по одному человеку — в штатах Оахака и Герреро.

      Координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте на своей странице в Twitter подтвердил гибель 149 человек.




      А телеканал Noticieros Television сообщает, что жертвами обрушения школы Colegio Rebsamen в Мехико стали 22 ребенка и двое взрослых. Ранее сообщалось о девяти погибших, и что из уничтоженного землетрясением здания спасли более 20 детей. Более 30 школьников считаются пропавшими без вести. В поисково-спасательной операции задействовано более 500 военных, 200 сотрудников гражданской обороны, а также многочисленные волонтеры.

      В Мехико и других пострадавших от стихийного бедствия регионах введено чрезвычайное положение. По данным спасателей, под завалами десятков разрушенных зданий могут оставаться живые люди.

      смотретьВ Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, есть погибшие
      В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, есть погибшие
      В посольстве РФ сообщили, что сведений о пострадавших россиянах пока нет. Российские дипломаты находятся в контакте с экстренными службами Мексики.

      Подробности — в материале.

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