Землетрясение в Мексике: в разрушенном здании школы погибли дети

В столице Мексики в результате землетрясения магнитудой 7,1 обрушились десятки зданий, включая школы и больницы.
Как пишет El Universal, в числе нескольких десятков обрушившихся в мексиканской столице зданий была школа Enrique Rebsamen. По предварительным данным, в ней погибли не менее восьми детей и взрослый. Ведется поисково-спасательная операция.
В настоящее время из-под руин вытащили 24 ребенка, еще не менее 11 детей остаются под завалами.
Власти Мексики подтвердили гибель 139 человек в результате разрушительного землетрясения магнитудой 7,1, эпицентр которого располагался в 110 километрах от столицы страны. Сколько еще людей остаются под завалами, подсчитать невозможно. Медицинская помощь потребовалась сотням пострадавших.
Луис Фелипе Пуэнте, национальный координатор сил гражданской обороны МВД Мексики: «К настоящему моменту сообщается о 139 погибших: 64 — в штате Морелос, 36 человек — в Мехико, 29 — в штате Пуэбла, девять — в штате Мехико, один — в штате Герреро».
Об этом Пуэнте написал на своей странице в Twitter.
Он также сообщил, что в столице страны разрушено более 40 зданий. Пожарные, спасатели, военные и волонтеры разбирают завалы.
В Мехико и других пострадавших от стихийного бедствия регионах введено чрезвычайное положение. Кроме обрушения зданий в момент землетрясения произошли десятки пожаров и взрывов. Без электричества остались около 3,5 млн человек, повреждены и другие объекты инфраструктуры. С перебоями работает сотовая связь.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Для оставшихся без крыши над головой людей организуют убежища. В соцсетях и СМИ появляются ужасающие кадры из зоны стихийного бедствия.
В посольстве РФ сообщили, что не располагают данными пострадавших в результате стихийного бедствия россиянах.
В настоящее время из-под руин вытащили 24 ребенка, еще не менее 11 детей остаются под завалами.
Two children are pulled from the rubble by rescuers at Colegio Enrique Rebsamen, which partially collapsed after the earthquake in Mexico pic.twitter.com/SmNN9N16Mj— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 20 сентября 2017 г.
Власти Мексики подтвердили гибель 139 человек в результате разрушительного землетрясения магнитудой 7,1, эпицентр которого располагался в 110 километрах от столицы страны. Сколько еще людей остаются под завалами, подсчитать невозможно. Медицинская помощь потребовалась сотням пострадавших.
Луис Фелипе Пуэнте, национальный координатор сил гражданской обороны МВД Мексики: «К настоящему моменту сообщается о 139 погибших: 64 — в штате Морелос, 36 человек — в Мехико, 29 — в штате Пуэбла, девять — в штате Мехико, один — в штате Герреро».
Al momento se reportan 139 fallecidos: 64 en #Morelos, 36 en la #CDMX, 29 en #Puebla, 9 en #Edoméx y 1 en #Guerrero.— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 20 сентября 2017 г.
Об этом Пуэнте написал на своей странице в Twitter.
Он также сообщил, что в столице страны разрушено более 40 зданий. Пожарные, спасатели, военные и волонтеры разбирают завалы.
В Мехико и других пострадавших от стихийного бедствия регионах введено чрезвычайное положение. Кроме обрушения зданий в момент землетрясения произошли десятки пожаров и взрывов. Без электричества остались около 3,5 млн человек, повреждены и другие объекты инфраструктуры. С перебоями работает сотовая связь.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Для оставшихся без крыши над головой людей организуют убежища. В соцсетях и СМИ появляются ужасающие кадры из зоны стихийного бедствия.
В посольстве РФ сообщили, что не располагают данными пострадавших в результате стихийного бедствия россиянах.
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