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  • 20.09, 06:53
    Землетрясение в Мексике: в разрушенном здании школы погибли дети. Мексика, землетрясения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗемлетрясение в Мексике: в разрушенном здании школы погибли дети

    Землетрясение в Мексике: в разрушенном здании школы погибли дети

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    Землетрясение в Мексике: в разрушенном здании школы погибли дети

    Землетрясение в Мексике: в разрушенном здании школы погибли дети

    Землетрясение в Мексике: в разрушенном здании школы погибли дети
    • Фото: Associated Press © 2017, Carlos Cisneros

      • В столице Мексики в результате землетрясения магнитудой 7,1 обрушились десятки зданий, включая школы и больницы.

      Как пишет El Universal, в числе нескольких десятков обрушившихся в мексиканской столице зданий была школа Enrique Rebsamen. По предварительным данным, в ней погибли не менее восьми детей и взрослый. Ведется поисково-спасательная операция.

      В настоящее время из-под руин вытащили 24 ребенка, еще не менее 11 детей остаются под завалами.




      Власти Мексики подтвердили гибель 139 человек в результате разрушительного землетрясения магнитудой 7,1, эпицентр которого располагался в 110 километрах от столицы страны. Сколько еще людей остаются под завалами, подсчитать невозможно. Медицинская помощь потребовалась сотням пострадавших.

      Луис Фелипе Пуэнте, национальный координатор сил гражданской обороны МВД Мексики: «К настоящему моменту сообщается о 139 погибших: 64 — в штате Морелос, 36 человек — в Мехико, 29 — в штате Пуэбла, девять — в штате Мехико, один — в штате Герреро».




      смотретьПосле землетрясения в столице Мексики ввели чрезвычайное положение
      После землетрясения в столице Мексики ввели чрезвычайное положение
      Об этом Пуэнте написал на своей странице в Twitter.
      Он также сообщил, что в столице страны разрушено более 40 зданий. Пожарные, спасатели, военные и волонтеры разбирают завалы.

      смотретьЧисло жертв землетрясения в Мексике возросло, сообщается о новых подземных толчках
      Число жертв землетрясения в Мексике возросло, сообщается о новых подземных толчках
      В Мехико и других пострадавших от стихийного бедствия регионах введено чрезвычайное положение. Кроме обрушения зданий в момент землетрясения произошли десятки пожаров и взрывов. Без электричества остались около 3,5 млн человек, повреждены и другие объекты инфраструктуры. С перебоями работает сотовая связь.

      смотретьВ Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, есть погибшие
      В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, есть погибшие
      Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Для оставшихся без крыши над головой людей организуют убежища. В соцсетях и СМИ появляются ужасающие кадры из зоны стихийного бедствия.

      смотретьВ результате разрушительного землетрясения в Мексике погибли более 40 человек
      В результате разрушительного землетрясения в Мексике погибли более 40 человек
      В посольстве РФ сообщили, что не располагают данными пострадавших в результате стихийного бедствия россиянах.

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