После землетрясения в столице Мексики ввели чрезвычайное положение

Число жертв разрушительного землетрясения в Мексике превысило 130 человек.
Власти Мексики объявили в Мехико чрезвычайное положение. Эпицентр разрушительного землетрясения магнитудой 7,1 находился примерно в 110 км к югу от столицы страны. Мэр Мехико сообщил, что в столице погибли не менее 30 человек, передает телеканал Foro TV.
Мигель Анхель Мансера, мэр Мехико: «Общее число погибших в Мехико из-за землетрясения составило 30 человек».
Столичные власти также сообщили, что в Мехико полностью разрушены не менее 20 зданий, так что точное число погибших и пострадавших пока еще не установлено. Ведутся масштабные поисково-спасательные работы. Пожарные спасатели и волонтеры разбирают завалы, подключили и военных. В столицу ввели 3 тысячи военнослужащих.
А по последним данным Reuters, жертвами стихийного бедствия в Мексике стали не менее 134 человек.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето созвал заседание Национального комитета по чрезвычайному положению. А Европейский средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал у берегов Мексики в штате Охака новое землетрясение магнитудой 4,9.
Появляющиеся в соцсетях кадры ужасают. Сотням людей требуется медицинская помощь. Уже известно, что повреждены здания нескольких больниц. Отменены занятия во всех школах региона. Для оставшихся без крыши над головой людей организуют убежища.
Мигель Анхель Мансера, мэр Мехико: «Общее число погибших в Мехико из-за землетрясения составило 30 человек».
Столичные власти также сообщили, что в Мехико полностью разрушены не менее 20 зданий, так что точное число погибших и пострадавших пока еще не установлено. Ведутся масштабные поисково-спасательные работы. Пожарные спасатели и волонтеры разбирают завалы, подключили и военных. В столицу ввели 3 тысячи военнослужащих.
А по последним данным Reuters, жертвами стихийного бедствия в Мексике стали не менее 134 человек.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето созвал заседание Национального комитета по чрезвычайному положению. А Европейский средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал у берегов Мексики в штате Охака новое землетрясение магнитудой 4,9.
Появляющиеся в соцсетях кадры ужасают. Сотням людей требуется медицинская помощь. Уже известно, что повреждены здания нескольких больниц. Отменены занятия во всех школах региона. Для оставшихся без крыши над головой людей организуют убежища.
Video captures building exploding after a 7.1 Earthquake strikes Mexico City. Please pray for Mexico. pic.twitter.com/nOu3rI2FT1— #Abstencionario 121k (@EnkiVzla) 19 сентября 2017 г.
RT @pies_5aday: The exact Moment a 7.1 earthquake hit Mexico City— Laura Pausini México (@LauraPausiniMEX) 19 сентября 2017 г.
Amazed this building stays up- pic.twitter.com/P9jXhvozuu
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