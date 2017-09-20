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  • 20.09, 03:53

    После землетрясения в столице Мексики ввели чрезвычайное положение

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    • Фото: Reuters © 2017, Carlos Jasso
    После землетрясения в столице Мексики ввели чрезвычайное положение

    После землетрясения в столице Мексики ввели чрезвычайное положение

    После землетрясения в столице Мексики ввели чрезвычайное положение
  • Фото: Reuters © 2017, Carlos Jasso

    • Число жертв разрушительного землетрясения в Мексике превысило 130 человек.

    Власти Мексики объявили в Мехико чрезвычайное положение. Эпицентр разрушительного землетрясения магнитудой 7,1 находился примерно в 110 км к югу от столицы страны. Мэр Мехико сообщил, что в столице погибли не менее 30 человек, передает телеканал Foro TV.

    Мигель Анхель Мансера, мэр Мехико: «Общее число погибших в Мехико из-за землетрясения составило 30 человек».

    смотретьВ результате разрушительного землетрясения в Мексике погибли более 40 человек
    В результате разрушительного землетрясения в Мексике погибли более 40 человек
    Столичные власти также сообщили, что в Мехико полностью разрушены не менее 20 зданий, так что точное число погибших и пострадавших пока еще не установлено. Ведутся масштабные поисково-спасательные работы. Пожарные спасатели и волонтеры разбирают завалы, подключили и военных. В столицу ввели 3 тысячи военнослужащих.

    смотретьВ Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, есть погибшие
    В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, есть погибшие
    А по последним данным Reuters, жертвами стихийного бедствия в Мексике стали не менее 134 человек.

    смотретьЧисло жертв землетрясения в Мексике возросло, сообщается о новых подземных толчках
    Число жертв землетрясения в Мексике возросло, сообщается о новых подземных толчках
    Президент Мексики Энрике Пенья Ньето созвал заседание Национального комитета по чрезвычайному положению. А Европейский средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал у берегов Мексики в штате Охака новое землетрясение магнитудой 4,9.

    Появляющиеся в соцсетях кадры ужасают. Сотням людей требуется медицинская помощь. Уже известно, что повреждены здания нескольких больниц. Отменены занятия во всех школах региона. Для оставшихся без крыши над головой людей организуют убежища.







    После землетрясения в столице Мексики ввели чрезвычайное положение. Мексика, землетрясения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    После землетрясения в столице Мексики ввели чрезвычайное положение. Мексика, землетрясения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    После землетрясения в столице Мексики ввели чрезвычайное положение. Мексика, землетрясения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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