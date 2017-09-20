Число жертв землетрясения в Мексике возросло, сообщается о новых подземных толчках

Власти Мексики сообщили, что число жертв землетрясения на юге страны выросло до 79 человек.
Информационное агентство EFE со ссылкой на региональные власти Мексики сообщает, что число жертв разрушительного землетрясения магнитудой 7,1 на юге Мексики возросло до 79: 54 человека погибли в штате Морелос, 13 — в штате Пуэбла, 8 — в штате Мехико и 4 — в столице. Ранее сообщалось о 42 погибших.
Организована масштабная поисково-спасательная операция. Специалисты ведут разбор завалов, под которыми остались люди. Местные жители помогают искать уцелевших, но существует угроза дальнейших обрушений поврежденных конструкций.
Напомним, эпицентр подземных толчков магнитудой 7,1 находился в 12 километрах к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Разрушены сотни домов. Жители региона остались без электричества и сотовой связи.
А Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал у берегов Мексики новое землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр находился в 98 километрах к югу от города Сан-Франсиско-дель-Мар (штат Оахака).
В посольстве РФ в Мексике сообщили, что сведений о пострадавших в результате землетрясения россиянах пока не поступало.
Организована масштабная поисково-спасательная операция. Специалисты ведут разбор завалов, под которыми остались люди. Местные жители помогают искать уцелевших, но существует угроза дальнейших обрушений поврежденных конструкций.
Напомним, эпицентр подземных толчков магнитудой 7,1 находился в 12 километрах к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Разрушены сотни домов. Жители региона остались без электричества и сотовой связи.
А Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал у берегов Мексики новое землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр находился в 98 километрах к югу от города Сан-Франсиско-дель-Мар (штат Оахака).
В посольстве РФ в Мексике сообщили, что сведений о пострадавших в результате землетрясения россиянах пока не поступало.
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