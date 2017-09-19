В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, есть погибшие

Специалисты устанавливают масштаб разрушений, причиненных мощным землетрясением на юге Мексики.
Как сообщается на сайте Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился рядом с населенным пункта Ахочьяпан в сотне километров к югу от столицы Мексики на глубине 57 километров. Подземные толчки зафиксированы в 18:14 по времени UTC (21:14 по Москве).
Поступает информация о погибших. Точных данных пока нет. Известно, что жертвами землетрясения стали не менее пяти человек. Президент страны созвал экстренное заседание.
Энрике Пенья Ньето, президент Мексики: «Я созвал Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям для оценки ситуации и координации действий».
Сообщается о разрушениях в столице страны и штате Пуэбла. Масштаб разрушений устанавливается. В городе Пуэбла-де-Сарагоса обрушились несколько зданий, включая школу.
Тони Гали, губернатор мексиканского штата Пуэбла: «Мы получаем данные о повреждении зданий. Просим население соблюдать меры безопасности. Занятия в государственных и частных образовательных учреждениях на всех уровнях приостановлены, чтобы оценить состояние школ после землетрясения».
Подземные толчки ощущались в столице страны. Как пишет РИА Новости, в районе российского посольства люди были эвакуированы из жилых и офисных зданий. В магазинах рушились полки с товарами. Движение на многих улицах было полностью перекрыто, образовались гигантские пробки. Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу.
Луис Фелипе Пуэнте, глава аварийно-спасательной службы Мексики: «Приостановлена работа международного аэропорта Мехико. Проводится проверка всей инфраструктуры аэропорта».
Власти страны призвали жителей не возвращаться в здания, пока не будет подтверждена их безопасность.
Напомним, разрушительное землетрясение произошло в Мексике 8 сентября. Жертвами стихийного бедствия стали не менее 98 человек, сотни получили травмы.
Поступает информация о погибших. Точных данных пока нет. Известно, что жертвами землетрясения стали не менее пяти человек. Президент страны созвал экстренное заседание.
Энрике Пенья Ньето, президент Мексики: «Я созвал Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям для оценки ситуации и координации действий».
Сообщается о разрушениях в столице страны и штате Пуэбла. Масштаб разрушений устанавливается. В городе Пуэбла-де-Сарагоса обрушились несколько зданий, включая школу.
Тони Гали, губернатор мексиканского штата Пуэбла: «Мы получаем данные о повреждении зданий. Просим население соблюдать меры безопасности. Занятия в государственных и частных образовательных учреждениях на всех уровнях приостановлены, чтобы оценить состояние школ после землетрясения».
Подземные толчки ощущались в столице страны. Как пишет РИА Новости, в районе российского посольства люди были эвакуированы из жилых и офисных зданий. В магазинах рушились полки с товарами. Движение на многих улицах было полностью перекрыто, образовались гигантские пробки. Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу.
Луис Фелипе Пуэнте, глава аварийно-спасательной службы Мексики: «Приостановлена работа международного аэропорта Мехико. Проводится проверка всей инфраструктуры аэропорта».
Власти страны призвали жителей не возвращаться в здания, пока не будет подтверждена их безопасность.
Напомним, разрушительное землетрясение произошло в Мексике 8 сентября. Жертвами стихийного бедствия стали не менее 98 человек, сотни получили травмы.
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