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  • 19.09, 23:19
    В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7, 1, есть погибшие. Мексика, землетрясения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, есть погибшие

    В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, есть погибшие

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Carlos Jasso
    В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, есть погибшие

    В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, есть погибшие

    В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, есть погибшие
    • Фото: Reuters © 2017, Carlos Jasso

      • Специалисты устанавливают масштаб разрушений, причиненных мощным землетрясением на юге Мексики.

      Как сообщается на сайте Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился рядом с населенным пункта Ахочьяпан в сотне километров к югу от столицы Мексики на глубине 57 километров. Подземные толчки зафиксированы в 18:14 по времени UTC (21:14 по Москве).

      Поступает информация о погибших. Точных данных пока нет. Известно, что жертвами землетрясения стали не менее пяти человек. Президент страны созвал экстренное заседание.

      Энрике Пенья Ньето, президент Мексики: «Я созвал Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям для оценки ситуации и координации действий».

      Сообщается о разрушениях в столице страны и штате Пуэбла. Масштаб разрушений устанавливается. В городе Пуэбла-де-Сарагоса обрушились несколько зданий, включая школу.

      Тони Гали, губернатор мексиканского штата Пуэбла: «Мы получаем данные о повреждении зданий. Просим население соблюдать меры безопасности. Занятия в государственных и частных образовательных учреждениях на всех уровнях приостановлены, чтобы оценить состояние школ после землетрясения».

      Подземные толчки ощущались в столице страны. Как пишет РИА Новости, в районе российского посольства люди были эвакуированы из жилых и офисных зданий. В магазинах рушились полки с товарами. Движение на многих улицах было полностью перекрыто, образовались гигантские пробки. Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу.

      Луис Фелипе Пуэнте, глава аварийно-спасательной службы Мексики: «Приостановлена работа международного аэропорта Мехико. Проводится проверка всей инфраструктуры аэропорта».

      Власти страны призвали жителей не возвращаться в здания, пока не будет подтверждена их безопасность.

      смотретьВ Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения
      В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения
      Напомним, разрушительное землетрясение произошло в Мексике 8 сентября. Жертвами стихийного бедствия стали не менее 98 человек, сотни получили травмы.

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