Число жертв землетрясения в Мексике достигло 58

Из Мексики, пережившей мощное землетрясение, приходят последние данные о числе погибших.
На данный момент число жертв землетрясения составляет 58. 45 жертв — в штате Оахака, 10 — в Чиапасе, три — в Табаско, сообщил национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.
По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2. Эпицентр находился в 137 км от города Тонала (штат Чиапас). После первого удара было зарегистрировано более 330 повторных толчков магнитудой до 6,1.
Власти назвали землетрясение самым мощным за последние 100 лет.
Al momento el Comité Nacional de Emergencias reporta 58 fallecidos por el #sismo del 7 de septiembre; 45 en #Oax, 10 en #Chis y 3 en Tab.— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 8 сентября 2017 г.
По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2. Эпицентр находился в 137 км от города Тонала (штат Чиапас). После первого удара было зарегистрировано более 330 повторных толчков магнитудой до 6,1.
Власти назвали землетрясение самым мощным за последние 100 лет.
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