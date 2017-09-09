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  • 09.09, 01:13

    Число жертв землетрясения в Мексике достигло 58

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    Число жертв землетрясения в Мексике достигло 58

    Число жертв землетрясения в Мексике достигло 58

    Из Мексики, пережившей мощное землетрясение, приходят последние данные о числе погибших.

    На данный момент число жертв землетрясения составляет 58. 45 жертв — в штате Оахака, 10 — в Чиапасе, три — в Табаско, сообщил национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.


    смотретьВо власти разрушительного землетрясения в Мексике оказались миллионы людей
    Во власти разрушительного землетрясения в Мексике оказались миллионы людей
    По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2. Эпицентр находился в 137 км от города Тонала (штат Чиапас). После первого удара было зарегистрировано более 330 повторных толчков магнитудой до 6,1.

    Власти назвали землетрясение самым мощным за последние 100 лет.

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