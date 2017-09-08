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  • 08.09, 11:35
    В Мексике растет число жертв самого мощного за последние 30 лет землетрясения. землетрясения, Мексика, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мексике растет число жертв самого мощного за последние 30 лет землетрясения

    В Мексике растет число жертв самого мощного за последние 30 лет землетрясения

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    В Мексике растет число жертв самого мощного за последние 30 лет землетрясения

    В Мексике растет число жертв самого мощного за последние 30 лет землетрясения

    В Мексике растет число жертв самого мощного за последние 30 лет землетрясения

      В Мексике растет число жертв землетрясения, произошедшего у южного побережья страны. Его магнитуда, по разным данным, составила от 8 до 8,4. Это землетрясение стало самым мощным с 1985 года.

      По последним данным, в результате удара стихии погибли не менее шести человек. Сообщения о жертвах приходят из штатов Чиапас и Оахака.

      В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в районе удара стихии организованных российских туристов нет.

      Эпицентр землетрясения находился примерно в 200 километрах к югу от города Тустла-Гутьеррес. Толчки ощущались и в Мехико. Как следует из размещенных в соцсетях видео, в домах раскачивались мебель, картины, люстры, из бассейнов через край выливалась вода, а на улицах шатались фонари и искрили линии электропередачи.

      После землетрясения жителей побережья Мексики предупредили о возможности цунами высотой до трех метров. По последним данным, высота волн у берегов Мексики достигла одного метра.

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