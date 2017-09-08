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  • 08.09, 10:03
    Мексику предупредили о трехметровом цунами после землетрясения магнитудой 8, 4. Мексика, землетрясения, стихийные бедствия, цунами. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМексику предупредили о трехметровом цунами после землетрясения магнитудой 8,4

    Мексику предупредили о трехметровом цунами после землетрясения магнитудой 8,4

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2017, Claudia Daut
    Мексику предупредили о трехметровом цунами после землетрясения магнитудой 8,4

    Мексику предупредили о трехметровом цунами после землетрясения магнитудой 8,4

    Мексику предупредили о трехметровом цунами после землетрясения магнитудой 8,4
    • Фото: Reuters © 2017, Claudia Daut

      • Землетрясение магнитудой 8,4 произошло у берегов Мексики. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7.

      Эпицентр первого землетрясения находился в 202 км к югу от города Тустла-Гутьеррес с населением порядка 482 тыс. человек.

      По информации Тихоокеанского центра предупреждения цунами, волна высотой более трех метров, возможно, направляется в сторону Мексики. Также сообщается о возможном образовании волн высотой от 0,3 до 1 метра у берегов Гватемалы, Сальвадора, Эквадора и Новой Зеландии.

      В Мексике активированы протоколы гражданской обороны, включая созыв Национального комитета по чрезвычайным ситуациям, сообщил президент страны Энрике Пенья Ньето.

      По информации Sky News, в результате удара стихии в штате Чиапас погибли как минимум два человека. Сообщается, что толчки ощущались в Мехико, где люди перепуганные люди выбегали из своих домов.



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