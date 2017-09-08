Мексику предупредили о трехметровом цунами после землетрясения магнитудой 8,4

DEVELOPING: Buildings shake in Mexico City as 8.2-magnitude quake strikes off coast of Mexico pic.twitter.com/w3PrMA416S — Breaking911 (@Breaking911) September 8, 2017

A Magnitude 8.0 #earthquake just struck off the coast of Mexico.



At this point I’m just praying for every living thing on this planet. 🙏🏼 pic.twitter.com/skBv761y8P — E5QUIRE (@Dj_E5QUIRE) September 8, 2017

Эпицентр первого землетрясения находился в 202 км к югу от города Тустла-Гутьеррес с населением порядка 482 тыс. человек.По информации Тихоокеанского центра предупреждения цунами, волна высотой более трех метров, возможно, направляется в сторону Мексики. Также сообщается о возможном образовании волн высотой от 0,3 до 1 метра у берегов Гватемалы, Сальвадора, Эквадора и Новой Зеландии.В Мексике активированы протоколы гражданской обороны, включая созыв Национального комитета по чрезвычайным ситуациям, сообщил президент страны Энрике Пенья Ньето.По информации Sky News, в результате удара стихии в штате Чиапас погибли как минимум два человека. Сообщается, что толчки ощущались в Мехико, где люди перепуганные люди выбегали из своих домов.