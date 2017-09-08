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  • 08.09, 13:05

    Пережитое Мексикой землетрясение объявили мощнейшим за 100 лет

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    • Фото: @AlertaChiapas / twitter.com
    Пережитое Мексикой землетрясение объявили мощнейшим за 100 лет

    Пережитое Мексикой землетрясение объявили мощнейшим за 100 лет

    Пережитое Мексикой землетрясение объявили мощнейшим за 100 лет
  • Фото: @AlertaChiapas / twitter.com

    • Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение, произошедшее у южного побережья страны в ночь на 8 сентября, мощнейшим за последние 100 лет.

    Его магнитуда, по разным оценкам, составила от 8 до 8,4. После первых толчков у побережья Мексики зарегистрировали 61 афтершок с максимальной магнитудой до 6,1, сообщила Национальная сейсмологическая служба страны.

    Энрике Пенья Ньето, президент Мексики: «Это было очень масштабное землетрясение, самое крупное за последние 100 лет в истории нашей страны».

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    В Мексике растет число жертв самого мощного за последние 30 лет землетрясения
    Ньето подтвердил гибель пяти человек в результате удара стихии. По данным СМИ, в числе погибших — двое детей. При этом о серьезных разрушениях информация не поступала.

    Как отмечает Тихоокеанский центр предупреждения цунами, в ближайшие часы из-за землетрясения возможно образование волн у берегов Мексики, Коста-Рики, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Панамы, Гондураса и Эквадора.

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