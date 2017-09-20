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  • 20.09, 00:51
    В результате разрушительного землетрясения в Мексике погибли более 40 человек. Мексика, землетрясения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ результате разрушительного землетрясения в Мексике погибли более 40 человек

    В результате разрушительного землетрясения в Мексике погибли более 40 человек

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    • Фото: Reuters © 2017, Carlos Jasso
    В результате разрушительного землетрясения в Мексике погибли более 40 человек

    В результате разрушительного землетрясения в Мексике погибли более 40 человек

    В результате разрушительного землетрясения в Мексике погибли более 40 человек
    • Фото: Reuters © 2017, Carlos Jasso

      • Власти Мексики сообщили, что в результате землетрясения магнитудой 7,1 погибли более 40 человек, и эти цифры могут еще возрасти.

      Глава службы спасения Мексики подтвердил гибель 44 человек в результате разрушительного землетрясения. Ранее сообщалось о пяти погибших.

      Луис Фелипе Пуэнте, глава аварийно-спасательной службы Мексики: «На данный момент официально подтверждена гибель 44 человек: 42 в штате Морелос и 2 в Мехико».

      Сообщается также, что число погибших может возрасти: разрушены десятки домов и под завалами находятся люди. В результате происшествия вспыхнули пожары. На дорогах образовались огромные пробки, была приостановлена работа международного аэропорта Мехико имени Бенито Хуареса.

      Очевидцы землетрясения рассказали, как люди в панике выбегали на улицу. Местные жители боятся возвращаться в здания, опасаясь повторных подземных толчков. Очень плохо работает мобильная связь. Почти 4 млн мексиканцев остались без электричества. Президент страны созвал экстренное заседание.

      В посольстве РФ в Мексике сообщили, что сведений о пострадавших в результате землетрясения россиянах не поступало.

      Напомним, разрушительное землетрясение произошло в Мексике 8 сентября. Жертвами стихийного бедствия тогда погибли не менее 98 человек, сотни получили травмы.

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