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  • 19.09, 17:15

    Суд арестовал подозреваемого в убийстве ходока Иванова

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    Суд арестовал подозреваемого в убийстве ходока Иванова

    Суд арестовал подозреваемого в убийстве ходока Иванова

    Подозреваемый в убийстве легкоатлета Иванова арестован на два месяца.

    Кузьминский суд Москвы заключил под стражу подозреваемого в убийстве легкоатлета Николая Иванова. Арест Сулумбека Джабаева продлится два месяца — до 14 ноября, передает ТАСС.

    Против 25-летнего Джабаева возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По данным следствия, в ночь на 15 сентября на юго-востоке Москвы Иванов вступился за девушку, к которой приставал Джабаев, и за это подозреваемый ударил его ножом. Иванов скончался в скорой по дороге в больницу.

    Сам Джабаев сознался в содеянном.

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