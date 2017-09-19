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  • 19.09, 12:45

    Приезжего из Чечни задержали за убийство ходока Иванова в Москве

    3 комментария
    • Фото: zubakovsport.com
    Приезжего из Чечни задержали за убийство ходока Иванова в Москве

    Приезжего из Чечни задержали за убийство ходока Иванова в Москве

    Приезжего из Чечни задержали за убийство ходока Иванова в Москве
  • Фото: zubakovsport.com

    • Полиция задержала подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока Николая Иванова, который погиб, защищая девушку.

    Оперативниками угрозыска был задержан мужчина 1992 года рождения, приехавший в столицу из Чечни.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, задержанный полностью признался в содеянном. Уголовное дело переквалифицировано на статью об убийстве.

    Напомним, ходок Николай Иванов погиб в ночь на 15 сентября у дома на улице Генерала Кузнецова на юго-востоке Москвы. Как рассказал его тренер, спортсмен вступился за девушку, к которой приставал хулиган, но тот ударил атлета ножом. В результате Иванов скончался в скорой по дороге в больницу.

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