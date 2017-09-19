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  • 19.09, 11:14

    В Москве зарезали спортсмена-ходока Николая Иванова

    4 комментария
    • Фото: SBORBEG - Лёгкая атлетика / vk.com
    В Москве зарезали <nobr>спортсмена-ходока</nobr> Николая Иванова

    В Москве зарезали спортсмена-ходока Николая Иванова

    В Москве зарезали <nobr>спортсмена-ходока</nobr> Николая Иванова
  • Фото: SBORBEG - Лёгкая атлетика / vk.com

    • На юго-востоке Москвы от ножевого ранения погиб спортсмен-ходок Николай Иванов.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на 23-летнего спортсмена напали ночью 15 сентября около дома 25 на улице Генерала Кузнецова. Злоумышленник ударил Иванова ножом и скрылся с места преступления. Спортсмен был доставлен в больницу, где через час скончался.

    По данному факту возбуждено уголовное дело о причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

    В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт нападения и смерти мужчины в больницы, однако не уточнили имени потерпевшего.

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