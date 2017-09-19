В Москве зарезали спортсмена-ходока Николая Иванова

На
юго-востоке Москвы от ножевого ранения погиб спортсмен-ходок Николай Иванов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на 23-летнего спортсмена напали ночью 15 сентября около дома 25 на улице Генерала Кузнецова. Злоумышленник ударил Иванова ножом и скрылся с места преступления. Спортсмен был доставлен в больницу, где через час скончался.
По данному факту возбуждено уголовное дело о причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт нападения и смерти мужчины в больницы, однако не уточнили имени потерпевшего.
По данному факту возбуждено уголовное дело о причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт нападения и смерти мужчины в больницы, однако не уточнили имени потерпевшего.
Комментарии