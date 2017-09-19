Спортсмен-ходок Иванов погиб, защищая девушку

Тренеры российского ходока Николая Иванова рассказали об обстоятельствах его гибели.
По словам Сергея Осипова, его ученик пытался защитить девушку от хулигана. Тот же ударил спортсмена ножом.
Сергей Осипов, тренер Николая Иванова: «Николай прогуливался со своими двумя друзьями. К девчонке приставал какой-то парень, она кричала „Помогите!“. Николай вступился, а тот парень снизу доверху живот ножом распорол ему».
По словам тренера, спортсмен скончался в скорой по дороге в больницу, передает РИА Новости.
В свою очередь Татьяна Фролова, которая также тренировала 23-летнего Николая Иванова, отметила, что он только начинал свой путь в большом спорте и был очень перспективным атлетом. На его счету было серебро молодежного первенства России 2015 года.
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный ударил Николая Иванова ножом в ночь на 15 сентября у дома на улице Генерала Кузнецова на юго-востоке Москвы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержали мужчину 1992 года рождения, приехавшего в Москву из Чечни. Он полностью признался в содеянном.
Сергей Осипов, тренер Николая Иванова: «Николай прогуливался со своими двумя друзьями. К девчонке приставал какой-то парень, она кричала „Помогите!“. Николай вступился, а тот парень снизу доверху живот ножом распорол ему».
По словам тренера, спортсмен скончался в скорой по дороге в больницу, передает РИА Новости.
В свою очередь Татьяна Фролова, которая также тренировала 23-летнего Николая Иванова, отметила, что он только начинал свой путь в большом спорте и был очень перспективным атлетом. На его счету было серебро молодежного первенства России 2015 года.
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный ударил Николая Иванова ножом в ночь на 15 сентября у дома на улице Генерала Кузнецова на юго-востоке Москвы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержали мужчину 1992 года рождения, приехавшего в Москву из Чечни. Он полностью признался в содеянном.
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