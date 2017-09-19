Белорусы поверили в выдуманную для «Запад-2017» страну террористов и создают ополчение

В Белоруссии оппозиционеры решили воспользоваться созданной для учений
«Запад-2017» условной страной Вейшнорией, с которой в эти дни условно борются российские и белорусские военные, и на полном серьезе создают ополчение.
В Белоруссии создали сайт страны Вейшнории и начали выдавать «паспорта вейшнорцев». Оппозиционно настроенные граждане Белоруссии создают свою «армию» — записываются в ряды ополченцев выдуманной страны. По данным одного из активистов, за Вейшнорию уже готовы «сражаться» более 7,5 тысяч человек, сообщает белорусский портал «Актуальная камера».
Страну Вейшнорию придумали генералы армий России и Белоруссии в качестве условного противника для проведения учений «Запад-2017». По легенде, Вейшнория — «анклав сепаратистов и террористов» на территории Белоруссии. Военные же должны «подавить противника и вернуть стране принадлежащие ей земли».
«Патриоты» Вейшнории теперь называют страну символом противостояния режиму Лукашенко и «пророссийской» ориентации Белоруссии. «Это страна мечты, которая существует в Интернете, и игра в реальную политику», — считает один из вейшнорцев-активистов.
С 14 по 20 сентября на территориях Белоруссии и России проходят совместные белорусско-российские учения «Запад-2017», в которых участвуют почти 13 тысяч военнослужащих. В маневрах задействованы десятки самолетов, корабли и сотни единиц боевой техники, в том числе танки, реактивные системы залпового огня и минометы.
Страну Вейшнорию придумали генералы армий России и Белоруссии в качестве условного противника для проведения учений «Запад-2017». По легенде, Вейшнория — «анклав сепаратистов и террористов» на территории Белоруссии. Военные же должны «подавить противника и вернуть стране принадлежащие ей земли».
«Патриоты» Вейшнории теперь называют страну символом противостояния режиму Лукашенко и «пророссийской» ориентации Белоруссии. «Это страна мечты, которая существует в Интернете, и игра в реальную политику», — считает один из вейшнорцев-активистов.
С 14 по 20 сентября на территориях Белоруссии и России проходят совместные белорусско-российские учения «Запад-2017», в которых участвуют почти 13 тысяч военнослужащих. В маневрах задействованы десятки самолетов, корабли и сотни единиц боевой техники, в том числе танки, реактивные системы залпового огня и минометы.
Комментарии